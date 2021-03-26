Охрану Крымского моста усилили катерами-перехватчиками "Сарган"

Морские подразделения Росгвардии для охраны Крымского моста получили на вооружение специальные скоростные катера проекта "Сарган". Предназначенные для спецопераций суда могут разгоняться до 45 узлов или до 82 километров в час.

"Быстроходность позволяет экипажам выполнять любые задачи по охране вверенной территории", - сообщил "РГ" командующий Южным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Олег Козлов. Всего для охраны транспортного перехода в Керченский пролив отдельная бригада особого назначения Росгвардии получило восемь катеров "Сарган".

Специальный скоростной катер серии "Сарган" предназначен для несения патрульной службы, проведения специальных операций, а также перехвата и задержания правонарушителей. Длина катера - 13,5 метров, ширина - 3,5 метров, осадка - 0,8 метров. Экипаж два человека и шесть человек десанта. Дальность хода - 350 морских миль.

Кроме того, охрану Крымского моста также обеспечивают катера типа "Грачонок", предназначенные для борьбы с боевыми пловцами и беспилотниками противника. Они могут находиться в автономном плавании до пяти суток и оснащены новейшими навигационными системами. Другое их преимущество перед другими судами подобного класса - маневренность.

Николай Грищенко