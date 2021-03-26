Войти
Российская газета

Охрану Крымского моста усилили катерами-перехватчиками "Сарган"

341
0
+1
Источник изображения: Судостроительный завод "Море"

Морские подразделения Росгвардии для охраны Крымского моста получили на вооружение специальные скоростные катера проекта "Сарган". Предназначенные для спецопераций суда могут разгоняться до 45 узлов или до 82 километров в час.

"Быстроходность позволяет экипажам выполнять любые задачи по охране вверенной территории", - сообщил "РГ" командующий Южным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Олег Козлов. Всего для охраны транспортного перехода в Керченский пролив отдельная бригада особого назначения Росгвардии получило восемь катеров "Сарган".

Специальный скоростной катер серии "Сарган" предназначен для несения патрульной службы, проведения специальных операций, а также перехвата и задержания правонарушителей. Длина катера - 13,5 метров, ширина - 3,5 метров, осадка - 0,8 метров. Экипаж два человека и шесть человек десанта. Дальность хода - 350 морских миль.

Кроме того, охрану Крымского моста также обеспечивают катера типа "Грачонок", предназначенные для борьбы с боевыми пловцами и беспилотниками противника. Они могут находиться в автономном плавании до пяти суток и оснащены новейшими навигационными системами. Другое их преимущество перед другими судами подобного класса - маневренность.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Проекты
21980 Грачонок
БПЛА
Похожие новости
23.09.2019
Спущен на воду четвертый противодиверсионный катер проекта 21980 для Росгвардии
17.04.2019
Первый замглавы Росгвардии: Керченский пролив будет под охраной ведомства
20.06.2018
Террористы вне игры
26.09.2014
Укроборонпром: иностранные государства передают технику бесплатно
22.09.2014
Пока Порошенко выпрашивает оружие, армия его распродает
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.03 10:53
  • 93
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 26.03 09:54
  • 3
В войсках нацгвардии созданы новые военные округа и появятся замполиты
  • 26.03 09:11
  • 22
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 26.03 08:05
  • 1
Доля современного вооружения в Воздушно-десантных войсках достигла почти 72%
  • 26.03 06:47
  • 2
Polskie Radio (Польша): проект «Меченос» — новый уровень развития ВМС Польши
  • 26.03 03:25
  • 1
Шойгу: Парады на 9 мая состоятся в 28 городах
  • 26.03 03:24
  • 1
Россия нам покажет: NI назвал самое смертоносное оружие парада Победы
  • 26.03 03:23
  • 1
Бондарев заявил, что созданные заделы позволяют России обновлять военную технику
  • 26.03 02:14
  • 1
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 26.03 01:54
  • 1
F-35A станет «убийцей» российских кораблей
  • 26.03 01:15
  • 4
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 26.03 00:42
  • 44
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 25.03 18:56
  • 2
Более тысячи военнослужащих задействованы в крупных учениях в Приморье
  • 25.03 18:56
  • 3
Раскрыты условия видимости Су-57
  • 25.03 14:48
  • 1
Макрон высказался за "вывод российских и турецких сил" из Ливии