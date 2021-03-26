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ТАСС

Российский спутник связи и вещания "Экспресс-103" введен в эксплуатацию

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Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103" с космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103" с космодрома Байконур.
Источник изображения: © Фото : Пресс-служба Роскосмоса

Космический аппарат предназначен для организации цифрового теле- и радиовещания, высокоскоростного доступа в интернет и предоставления услуг связи на воздушных и морских судах на территории России и за рубежом

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Космический аппарат "Экспресс-103" после испытаний введен в эксплуатацию в составе орбитальной группировки ФГУП "Космическая связь". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе предприятия.

"25 марта 2021 года космический аппарат "Экспресс-103" введен в эксплуатацию в составе орбитальной группировки ФГУП "Космическая связь" (ГП КС) в позиции 96,5 градусов в. д.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спутник предназначен для организации цифрового теле- и радиовещания, высокоскоростного доступа в интернет и передачи данных, а также предоставления услуг связи на воздушных и морских судах на территории России и за рубежом.

"Космический аппарат "Экспресс-103" заменит КА "Экспресс-АМ33" в орбитальной позиции 96,5 градусов в.д. и обеспечит связь в восточных регионах России, а также в районе Юго-Восточной Азии. В результате ожидается существенное повышение качества и надежности предоставляемых услуг. Немаловажно, что с запуском спутника "Экспресс-103" мы также обеспечиваем практически 100% покрытие Северного морского пути", - привели в пресс-службе слова исполняющего обязанности генерального директора ГП КС Юрия Прохорова.

Ракета-носитель "Протон-М" со спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103" стартовала с космодрома Байконур 31 июля 2020 года. Затем они были выведены на целевую геопереходную орбиту высотой 54,9 тыс. км за счет нескольких включений двигательной установки разгонного блока "Бриз-М". Перелет на геостационарную орбиту высотой 35 786 км осуществлялся при помощи собственных электрореактивных двигателей СПД-100В.

О спутниках

"Экспресс-80" и "Экспресс-103" построены по заказу ФГУП "Космическая связь" на базе унифицированной платформы среднего класса "Экспресс-1000Н" разработки АО "Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева". Партнером предприятия по полезной нагрузке новых спутников традиционно выступает европейская компания Thales Alenia Space.

Аппараты предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных на территории России и в странах СНГ в C-, Ku- и L-диапазонах. Полезная нагрузка будет включать 38 (для аппарата "Экспресс-80") и 37 (для "Экспресса-103") основных транспондеров. Срок активного существования аппаратов - 15 лет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
Leonardo
Thales
ИСС Решетнева
Проекты
2020-й год
Байконур
ИТ
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