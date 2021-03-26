Бронеавтомобили "Выстрел" продолжают эксплуатировать в Сирии

В Сирии наряду с "Тиграми", "Тайфунами-К", "Рысями" продолжается эксплуатация бронеавтомобилей "Выстрел". В Сети появилась новая фотография такой боевой машины в пустынном камуфляже, вооруженной 12,7-мм пулеметом НСВ-12,7 "Утес".

Первые данные о применении в этой горячей точке такой техники были обнародованы еще в октябре 2015 года. Затем К-43269 и их разведывательные модификации "Дозор" достаточно часто использовались в различных операциях, в том числе в ходе боев в районе Пальмиры.

Сообщалось, что, как и большинство российских образцов военной техники эти броневики зарекомендовали себя надежными и простыми в эксплуатации.

Масса их составляет около 10500 кг. Экипаж состоит из двух человек. В качестве вооружения возможно применение 7,62-мм ПКТ, 12,7-мм "Корд" и 30-мм автоматических гранатометов АГ-17 "Пламя".

Мощность дизельного двигателя - 240 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 90 км/ч. Запас хода по топливу - 1100 км.

Создавались более тяжеловооруженные модификации с 14,5-мм КПВТ и малокалиберными автоматическими пушками.

Весной минувшего года стало известно о варианте "Выстрела" с установленным на нем необитаемым боевым модулем с 30-мм орудием, разработанным нижегородским АО ЦНИИ "Буревестник".

Алексей Брусилов