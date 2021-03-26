У турецкого подводного флота праздник

Первая турецкая подводная лодка Piri Reis класса «Рейс» (214TN) с воздушно-независимой силовой установкой (AIP) спущена на воду на верфи Golcuk для начала испытаний.

Это событие знаменует собой веху для турецкого проекта строительства отечественной подводной лодки, пишет портал Naval News.

Строительство Piri Reis, названной в честь легендарного адмирала и географа Османской империи, началось в 2015 году. Она была была впервые спущена на воду в 2019 году на церемонии, проведённой на верфи Golcuk. Субмарина должна пополнить турецкий боевой флот в 2022 году. Последняя подлодка этого класса будет передана ВМС Турции в 2027 году.

Проект подводной лодки типа «Рейс» имеет решающее значение для ВМС страны, отмечает Naval News, говорит Eadaily. Субмарины призваны увеличить мощь турецкого флота в окружающих морях, обладая возможностями AIP. Ожидается, что в Эгейское море, где у Анкары давние территориальные споры с Афинами, субмарина поможет сохранить баланс сил.