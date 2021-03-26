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ТАСС

Бондарев заявил, что созданные заделы позволяют России обновлять военную технику

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Виктор Бондарев
Виктор Бондарев.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Как отметил глава комитета СФ по обороне и безопасности, ОПК работает хорошо, несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком ВКС Виктор Бондарев заявил, что созданные в предыдущие годы заделы позволяют России постоянно обновлять военную технику, несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса. Об этом он сказал в четверг на ежегодном брифинге с военными атташе иностранных государств, аккредитованными в РФ.

"Несмотря на то, что мы запланировали сокращение военного бюджета в 2021-2023 годах на 10%, тем не менее наша экономика вышла в предыдущие годы на определенное развитие. У нас ОПК работает хорошо, те заделы, которые есть, постоянно позволяют нам обновлять наше вооружение, поставлять в войска новую технику и боеприпасы", - сказал Бондарев в ответ на вопрос из посольства Финляндии об оценке развития военного бюджета РФ с учетом глобального кризиса из-за пандемии.

В ноябре 2020 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска получат в 2021 году более 3,4 тыс. единиц новой техники и 1,3 тыс. единиц отремонтированной, на это потратят две трети военного бюджета.

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Бондарев Виктор
Шойгу Сергей
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