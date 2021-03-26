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ТАСС

ВДВ опробуют новые парашютные системы на учениях "Запад-2021"

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Десантирование БМД-4М с экипажем самолетов типа Ил-76 с помшью ПБС-950У
Десантирование БМД-4М с экипажем самолетов типа Ил-76 с помшью ПБС-950У.
Источник изображения: http://sdelanounas.ru/

Как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, всего в 2021 году ВДВ планируется провести свыше 2,5 тыс. мероприятий

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Воздушно-десантные войска (ВДВ) на стратегических учениях "Запад-2021" апробируют перспективные управляемые парашютные системы, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг на заседании коллегии ведомства.

"Всего в текущем году в ВДВ планируется провести свыше 2,5 тыс. мероприятий, направленных в том числе на качественную подготовку к стратегическому учению "Запад-2021", - сказал Шойгу.

Он сообщил, что в ходе этих маневров "впервые будет осуществлена выброска парашютно-десантного батальона на БМД-4М с применением современных средств десантирования, проведена апробация перспективных управляемых парашютных грузовых систем".

"В целях укрепления международного военного сотрудничества ВДВ совместно с армиями иностранных государств примут участие в 55 мероприятиях в России и за ее пределами, включая семь учений", - сообщил Шойгу.

Министр отметил, что деятельность Воздушно-десантных войск направлена не только на повышение боевого потенциала, но и на совершенствование системы управления, развитие объектов инфраструктуры, в частности в Крыму, Псковской и Омской областях.

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