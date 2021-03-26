В Кремле оценили угрозу от ракетных пусков КНДР

Ракетные испытания Северной Кореи не представляют угрозы для России. Такое заявление в четверг, 25 марта, сделал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, эти испытания угрозы для России не представляют. Но мы, безусловно, самым внимательным образом наблюдаем за этими испытаниями», — ответил Песков на вопрос с о том, могут ли действия КНДР быть опасными для России.

О пуске Северной Кореей баллистической ракеты ранее в этот же день заявили в минобороны Японии. Отмечалось, что ракета была запущена с территории Северной Кореи в четверг в 07:06 по местному времени (01:06 мск). Как позднее уточнил японский премьер-министр Ёсихидэ Суга, были запущены две ракеты, которые упали за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии.

При этом Токио заявил протест Пхеньяну в связи с пусками ракет, сочтя действия КНДР угрозой безопасности Японии и региона в целом.

Информацию о пуске подтвердил и высокопоставленный источник в администрации США. По его словам, представители американских военных и разведки изучают имеющиеся у них сведения об испытаниях для того, чтобы установить тип ракет и дальность их полета.

В свою очередь первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил уверенность, что запуски КНДР баллистических ракет являются напоминанием для Вашингтона о том, что Пхеньяну до сих пор не даны гарантии безопасности. Сенатор посоветовал США для снятия напряженности проявить дружелюбие.

Во вторник, 23 марта, газета The Washington Post сообщила, что Северная Корея на прошлой неделе провела испытания ракет малой дальности. В публикации отмечалось, что эти испытания представляют собой «первый прямой вызов лидера КНДР Ким Чен Ына президенту [США Джо] Байдену». На следующий день Комитет начальников штабов (КНШ) Южной Кореи подтвердил, что Пхеньян 21 марта провел тестовый пуск двух крылатых ракет.

В свою очередь, в США утончили, что такого рода действия запрещены в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН и подчеркнули, что осведомлены о пусках.

В начале января Ким Чен Ын на съезде Трудовой партии Кореи заявил, что страна продолжит совершенствовать ядерные вооружения ради вынужденного сдерживания враждебных сил. Кроме того, он объявил о завершении разработки новой ядерной подводной лодки, «которая является примером модернизации».