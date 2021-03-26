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РИА Новости

Военный политолог: США пытаются нанести удар по мировоззрению россиян

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Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Jacquelyn Martin

Западные страны во главе с США развязали против России ментальную войну, последствия от которой проявятся не сразу, заявили в Минобороны РФ. В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов подчеркнул, что война этого типа очень выгодна Западу.

Запад во главе с США начал против России ментальную войну, целью которой является уничтожение самосознания, заявил советник министра обороны, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий.

По его словам, западные страны избегают прямой конфронтации с Россией из-за ее способности в случае конфликта нанести им неприемлемый ущерб своими ядерным оружием и современной армией, поэтому Запад развязал против России войну нового типа.

"Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах – уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной – цивилизационной – основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным", – сказал Ильницкий в интервью журналу "Арсенал Отечества".

По мнению советника министра, последствия этой войны проявляются не сразу, а только "как минимум через поколение, когда сделать уже что-либо будет просто невозможно".

В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов отметил, что на основе ментальной войны основаны все цветные революции.

"Сегодня идет манипуляция сознанием людей, меняются понятия добра и зла. Удар наносится в культурное ядро. Ставится под сомнение все, что происходит сегодня в государстве. В результате чего может поменяться мировоззрение человека, и он воспринимает власти как каких-то злых демонов. На этом основаны все цветные революции. Это не просто технологии, но и революция в сознании", – сказалОлег Глазунов.

По его словам, все это очень выгодно Западу.

"Учитывая, что весь мир окутан сетью интернета, сегодня значительно выгодней работать на ментальном уровне, меняя сознание людей, чем воевать, тем более что российская армия доказала, что способна выполнять любые задачи, и еще неизвестно, чем война может закончиться. А манипуляция сознанием работает. И это мы видели с поддержкой Навального – школьников обработали, в соцсетях были инструкции, куда выходить и что делать. Это и есть один из вариантов манипуляции сознанием. И люди только потом поймут, что их обманули", – отметил Олег Глазунов.
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