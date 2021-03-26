Военный политолог: США пытаются нанести удар по мировоззрению россиян

Западные страны во главе с США развязали против России ментальную войну, последствия от которой проявятся не сразу, заявили в Минобороны РФ. В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов подчеркнул, что война этого типа очень выгодна Западу.
Запад во главе с США начал против России ментальную войну, целью которой является уничтожение самосознания, заявил советник министра обороны, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий.
По его словам, западные страны избегают прямой конфронтации с Россией из-за ее способности в случае конфликта нанести им неприемлемый ущерб своими ядерным оружием и современной армией, поэтому Запад развязал против России войну нового типа.
"Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах – уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной – цивилизационной – основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным", – сказал Ильницкий в интервью журналу "Арсенал Отечества".
По мнению советника министра, последствия этой войны проявляются не сразу, а только "как минимум через поколение, когда сделать уже что-либо будет просто невозможно".
В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов отметил, что на основе ментальной войны основаны все цветные революции.
По его словам, все это очень выгодно Западу.