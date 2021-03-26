Шойгу сообщил о создании нового полка ВДВ в Крыму

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в текущем году планируется развернуть третий десантно-штурмовой полк в Пскове, а 56-ю десантно-штурмовую бригаду переформировать в десантно-штурмовой полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии. Об этом он сообщил в четверг, 25 марта, на заседании коллегии.

«В рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развертывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове, к концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии», — сказал он.

На данный момент пункт дислокации 56-й бригады находится в городе Камышин в Волгоградской области.

Шойгу подчеркнул, что Воздушно-десантные войска (ВДВ) «вышли на новый качественный уровень оперативного реагирования на угрозы военной безопасности страны».

«Деятельность Воздушно-десантных войск направлена не только на повышение боевого потенциала, но и на совершенствование системы управления, развитие объектов инфраструктуры, в частности в Республике Крым, Псковской и Омской областях», — отметил министр.

Ранее, 18 марта, в Минобороны РФ рассказали, что в Крыму прошло масштабное учение ВДВ. Сообщалось, что более 350 участников учений успешно «захватили» аэродром условного противника и плацдарм для высадки основных сил. Кроме того, в рамках учений была отработана высадка самоходного-артиллерийского дивизиона десантно-штурмового полка из больших десантных кораблей Черноморского флота на необорудованное морское побережье.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что власти сделают все, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в Крыму и Севастополе.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев, Евросоюз и США не признали итоги голосования. Москва не раз указывала, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.