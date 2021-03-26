Войти
Российская газета

Шойгу: Парады на 9 мая состоятся в 28 городах

433
1
0
Источник изображения: rg.ru

Военные парады 9 мая этого года состоятся в Москве на Красной площади и еще в 27-ми российских городах. Об этом в четверг на коллегии военного ведомства сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, в парадах примут участие более 47 тысяч человек. Будут также задействованы примерно 1600 единиц военной техники и более 200 самолетов и вертолетов.

Всего же посвященные 76-летию Великой Победы торжественные мероприятия пройдут в 377 городах и населенных пунктах России.

По словам Сергея Шойгу, подготовка к парадам в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне идет "полным ходом". Министр подчеркнул, что распространения коронавируса среди военнослужащих парадных расчетов удалось не допустить, благодаря своевременно принятым мерам. "Этому способствовало во многом соблюдение установленных требований. Так, к тренировкам парада допускаются только военнослужащие, прошедшие вакцинацию и имеющие антитела к COVID-19", - рассказал глава Минобороны РФ.

Что касается столичного парада, то 9 мая на Красной площади планируется задействовать более 12,5 тысячи человек. Будут показаны более 190 единиц вооружения и военной техники, в воздухе пролетят 76 летательных аппаратов. Традиционно по брусчатке пройдут и новинки. Так, 35 образцов новой и модернизированной военной техники включены в состав механизированной колонны.


Иван Петров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
20.01.2021
В 2021 году военный технополис в Анапе пополнили три научные роты
09.11.2020
Шойгу рассказал об "обкатке" российской армии в Сирии
29.07.2019
Очередная вылазка: американцы следят за Крымом
01.04.2019
Стратегические ракетоносцы Ту-160 пролетели над северными морями
14.02.2019
Эксперт считает, что Россия, США и Китай могут прийти к соглашению о ракетах
23.04.2018
В парадах Победы примут участие более 55 тысяч человек, рассказал Шойгу
1 комментарий
№1
Удалено / Спам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.03 10:30
  • 92
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 26.03 09:54
  • 3
В войсках нацгвардии созданы новые военные округа и появятся замполиты
  • 26.03 09:11
  • 22
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 26.03 08:05
  • 1
Доля современного вооружения в Воздушно-десантных войсках достигла почти 72%
  • 26.03 06:47
  • 2
Polskie Radio (Польша): проект «Меченос» — новый уровень развития ВМС Польши
  • 26.03 03:25
  • 1
Шойгу: Парады на 9 мая состоятся в 28 городах
  • 26.03 03:24
  • 1
Россия нам покажет: NI назвал самое смертоносное оружие парада Победы
  • 26.03 03:23
  • 1
Бондарев заявил, что созданные заделы позволяют России обновлять военную технику
  • 26.03 02:14
  • 1
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 26.03 01:54
  • 1
F-35A станет «убийцей» российских кораблей
  • 26.03 01:15
  • 4
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 26.03 00:42
  • 44
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 25.03 18:56
  • 2
Более тысячи военнослужащих задействованы в крупных учениях в Приморье
  • 25.03 18:56
  • 3
Раскрыты условия видимости Су-57
  • 25.03 14:48
  • 1
Макрон высказался за "вывод российских и турецких сил" из Ливии