Шойгу: Парады на 9 мая состоятся в 28 городах

Военные парады 9 мая этого года состоятся в Москве на Красной площади и еще в 27-ми российских городах. Об этом в четверг на коллегии военного ведомства сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, в парадах примут участие более 47 тысяч человек. Будут также задействованы примерно 1600 единиц военной техники и более 200 самолетов и вертолетов.

Всего же посвященные 76-летию Великой Победы торжественные мероприятия пройдут в 377 городах и населенных пунктах России.

По словам Сергея Шойгу, подготовка к парадам в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне идет "полным ходом". Министр подчеркнул, что распространения коронавируса среди военнослужащих парадных расчетов удалось не допустить, благодаря своевременно принятым мерам. "Этому способствовало во многом соблюдение установленных требований. Так, к тренировкам парада допускаются только военнослужащие, прошедшие вакцинацию и имеющие антитела к COVID-19", - рассказал глава Минобороны РФ.

Что касается столичного парада, то 9 мая на Красной площади планируется задействовать более 12,5 тысячи человек. Будут показаны более 190 единиц вооружения и военной техники, в воздухе пролетят 76 летательных аппаратов. Традиционно по брусчатке пройдут и новинки. Так, 35 образцов новой и модернизированной военной техники включены в состав механизированной колонны.

Иван Петров