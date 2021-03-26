Индия предоставит Маврикию кредит для финансирования закупки патрульных самолетов и катеров

ЦАМТО, 25 марта. Индийское правительство предложило Береговой охране Республики Маврикий кредит в размере 100 млн. долл. для финансирования закупки морских самолетов, патрульных катеров и другого оборудования.

Как сообщает Defenceweb.co.za, соглашение было подписано во время встречи в прошлом месяце министра иностранных дел Индии С.Джайшанкара с премьер-министром Маврикия Правиндом Джугнаутом.

По условиям соглашения, Маврикий закупит различное военное оборудование, в том числе самолеты и патрульные катера, у индийских производителей. Кроме того, правительство Индии пожертвует один морской патрульный самолет Dornier Do-228 и предоставит в лизинг один вертолет "Дхрув".

Как заявил министр иностранных дел Индии С.Джайшанкар, "укрепление партнерства в сфере военной и экономической безопасности пойдет на пользу обеим странам". Премьер-министр Маврикия Правин Джугнаут, со своей стороны, отметил, что "дополнительное военное оборудование поможет береговой охране обеспечить надежную охрану исключительной экономической зоны страны и поддержит свободу судоходства в нейтральных водах в юго-западной части Индийского океана".

Следует заметить, что в новом отчете Австралийского колледжа национальной безопасности говорится, что Индия начала строительство военно-морской базы на острове Северный Агалега (политически архипелаг из двух островов, северный и южный, принадлежит Маврикию, хотя находится примерно в 1100 км к северу от острова Маврикий).

В отчете говорится, что сравнение двух наборов изображений Google Earth, сделанных в октябре 2014 года и октябре 2020 года, показало, что в настоящее время на острове реализуются крупные проекты по развитию инфраструктуры аэропортов и портов. К ним относятся новый аэропорт с расширенной взлетно-посадочной полосой, портовые сооружения, а также базы материально-технического снабжения и связи.

ВМС Индии на фоне противодействия расширению влияния ВМС НОАК планируют создать сеть береговых РЛС, а также несколько баз на территории островных государств региона, включая Маврикий, Сейшельские острова, Мадагаскар и Мальдивы.

Предполагается, что военно-морская база на Маврикии расширит возможности по морскому наблюдению ВМС Индии и электронной разведке в юго-западной части Индийского океана. Предполагается, что аэропорт, строящийся на остове Северный Агалега, сможет принимать крупные самолеты, в том числе самолеты базовой патрульной авиации P-8I "Нептун", недавно принятые на вооружение ВМС Индии.