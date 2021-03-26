Видео: Ми-8 отстрелялись ракетами под Петербургом

Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 "Ночной охотник", Ми-24, а также многоцелевых Ми-8 провели стрельбы по наземным целям из автоматических авиационных пушек и пуски неуправляемых авиационных ракет. Пуски прошли под Петербургом.

Полет вертолетов и боевой пуск ракет можно увидеть на видео, представленном пресс-службой Западного военного округа. Летчики Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО выполнили полет по маршруту, ведение визуальной воздушной разведки, а также отработали технику пилотирования.

Полеты по воздушной выучке состоялись в рамках международного конкурса "АрМИ-2021". Их участниками стали летные экипажи авиационных соединений и воинских частей, дислоцированные в Ленинградской, Псковской и Смоленской областях.

Светлана Цыганкова