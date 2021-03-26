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Интерфакс-АВН

США передали вооруженным силам Эстонии радиооборудование на 3,3 млн долларов

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ВС Эстонии
ВС Эстонии.
Источник изображения: INTS KALNINS/Reuters

Таллин. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты Америки передали Силам обороны Эстонии радиооборудование на сумму 3,3 миллиона долларов для поддержки объединенной системы противовоздушной и противоракетной обороны (Integrated Air and Missile Defense, IAMD).

"Радиооборудование получило финансирование от Программы Европейского командования вооруженных сил США по наращиванию потенциала партнеров (Building Partner Capacity, BPC) согласно решению Конгресса США выделить в 2020 финансовом году ассигнования в размере 50 миллионов долларов для поддержки IAMD в Балтийских странах. Эта поставка еще сильнее укрепит оборону США и Эстонии, обеспечивая оперативную совместимость между союзниками по НАТО", - сообщило в четверг посольство США в Эстонии.

По данным посольства, поставка оборудования (ранцевых (AN / PRC-117G) и ручных (AN / PRC-152G) радиостанций и аккумуляторов) Силам обороны Эстонии является частью многочисленных длительных программ BPC в Эстонии. Эти программы финансируются Министерством обороны США и призваны дополнить национальные усилия Эстонии по повышению обороноспособности, включая интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, оповещение о морской обстановке и безопасную связь.

Посольство США и Отдел сотрудничества в области военной обороны в Эстонии тесно сотрудничают с Министерством обороны, Силами обороны и Центром оборонных инвестиций Эстонии, согласовывая усилия, связанные с наращиванием потенциала IAMD в Эстонии, отмечается в сообщении.

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Страны
США
Эстония
Проекты
2020-й год
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