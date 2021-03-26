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ТАСС

Следующий запуск спутников OneWeb с космодрома Восточный состоится 25 апреля

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Исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль
Исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.
Источник изображения: © REUTERS/Christian Hartmann

Как сообщили в компании Arianespace, до конца 2022 года они рассчитывают завершить развертывание группировки спутников на орбите

ПАРИЖ, 25 марта. /ТАСС/. Следующий запуск ракеты "Союз" со спутниками OneWeb с космодрома Восточный состоится 25 апреля. Об этом сообщил в четверг генеральный директор французской компании Arianespace Стефан Исраэль.

"Спасибо командам Arianespace, OneWeb и нашим партнерам [из российско-французской компании] "Старсем" за помощь с успешным запуском миссии ST30! Увидимся 25 апреля на очередном запуске OneWeb с Восточного!" - написал он в своем Twitter.

Ранее 36 британских спутников OneWeb, запущенных с космодрома Восточный на ракете "Союз-2.1б", были успешно выведены на расчетные орбиты при помощи разгонного блока "Фрегат". Таким образом, сейчас на орбите находятся 146 аппаратов этой компании.

Как сообщили в компании Arianespace, до конца 2022 года они рассчитывают завершить развертывание группировки спутников на орбите. Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace предполагает запуск еще 14 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур. Каждый пуск позволит вывести на орбиту по 34-36 аппаратов.

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