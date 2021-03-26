Publico (Португалия): Америка возвращается в Европу

Китай и Россия входят в повестку разговора Байдена с европейскими лидерами, который состоится в четверг вечером в Евросовете. Это еще один сигнал «трансатлантического примирения», и в этот раз он исходит от Брюсселя, пишет автор. Президент США будет, как минимум, доволен, увидев, что его стратегия уже дает плоды в самом важном вопросе его внешней политики: объединить демократические режимы для защиты демократии.

1. В прошлый вторник госсекретарь США Энтони Блинкен (Antony Blinken) принял участие в первой встрече НАТО с того момента, как Байден вступил в должность. На следующий день он встретился с Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и Жозепом Боррелем (Josep Borrell). Своим визитом Блинкен гарантировал европейским союзникам, что США привержены НАТО и Европейскому союзу, но при этом поездка не была простым знаком вежливости. Блинкен не ограничился тем, что заново утвердил приверженность Америки альянсу. Госсекретарь также объяснил, как США видят предназначение НАТО в современном мире, который абсолютно отличается от того, каким он был, когда альянс только создавался, а также в период после окончания холодной войны.

С точки зрения Вашингтона, альянс имеет смысл в более общей картине борьбы демократий против наступления авторитарных режимов, основной угрозой для демократий называют Китай. Вот в чет состоит основная линия новой внешней политики Джо Байдена. Он хочет объединить демократические режимы, чтобы сдержать растущее влияние Китая (а также других авторитарных держав, например, России), которое сегодня выражается в более или менее агрессивной форме на мировом уровне. Именно такое послание Блинкен передал во время встреч с Европейским союзом.

Второе послание Блинкена было столь же очевидным. В ходе публичных дебатов с главным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом (Jens Stoltenberg) госсекретарь США вновь напомнил, что строительство "Северного потока - 2", нового газопровода, который напрямую соединит Россию и Германию в обход Польши и Украины, - это угроза европейской безопасности. "Президент Байден был ясно дал понять, что газопровод - это плохая идея и для Европы, и для США, согласно последнему анализу, он подрывает непосредственно цели безопасности Европы". Этот газопровод - настоящая заноза в отношениях Вашингтона и Берлина. После вторжения на Украину и аннексии Крыма Россию стали рассматривать как угрозу европейской безопасности. Европа объединилась с США под руководством Обамы, чтобы ввести санкции против Москвы, они сохраняются и по сей день, но никогда не касались энергетического сектора.

Строительство "Северного потока - 2" почти закончено. Как написала в "Financial Times" Констанце Штельценмюллер (Constanze Stelzenmuller) из Бруклинского института: "Непреклонность Берлина грозит оттолкнуть американскую администрацию, которая хочет дать отпор России. (…) Новая администрация настаивает на необходимости того, чтобы демократические союзники объединились против крупных авторитарных держав, таких как Россия Владимира Путина и Китай Си Цзиньпина".

2. Китай и Россия входят в повестку разговора Джо Байдена с европейскими лидерами, который состоится сегодня вечером в Евросовете. Это еще один сигнал трансатлантического примирения, и в этот раз он исходит от Брюсселя. Президент США будет, как минимум, доволен, увидев, что его стратегия уже дает плоды в самом важном вопросе его внешней политики: объединить демократические режимы для защиты демократии.

В прошлый понедельник Европейский союз, США, Великобритания и Канада одновременно решили ввести санкции против группы китайских лидеров, которые напрямую связаны с жестокими репрессиями против уйгуров в Синьцзяне. Год назад США уже вводили санкции, сегодня число подвергнутых им официальных лиц выросло. Синьцзян - это автономный регион, большую часть населения которого составляет мусульманское меньшинство. Происходящее там слишком жестоко, чтобы европейцы могли продолжать закрывать на это глаза. Европа впервые с событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году вводит санкции против Пекина.

Реакция Китая последовала в тот же день. Пекин ввел санкции напрямую против европейских чиновников, в том числе против пяти евродепутатов разных фракций Европейского Парламента. Этот шаг также сопровождался агрессивными угрожающими высказываниями, которые не понравились Брюсселю. Интересно, что ответ Пекина был направлен исключительно против Европы, США он не задел. Китай понимает, у кого есть сила, а у кого ее нет, но в этот раз, привыкнув к самодовольству ЕС, он зашел слишком далеко. Европарламент решает, ратифицировать или нет спорное инвестиционное соглашение, которое Ангела Меркель подписала в последний день президентства Германии и за 20 дней до вступления в должность Джо Байдена. Такая спешка не очень понравилась Вашингтону. Германия, являющаяся основным бенефициаром соглашения, гарантировала, чтобы вступление в должность нового президента не помешало бы ее торговой политике. Китайский режим одержал огромную дипломатическую победу.

Если раньше в Европарламенте к соглашению относились сдержанно, то теперь недоброжелательность евродепутатов в разы увеличилась. Представители почти всех политических групп заявляют, - если Китай не снимет санкции, не будет даже условий для обсуждения соглашения. "Потенциальная цена, которую Китаю, может быть, придется заплатить относительна высока", - написал The Wall Street Journal. Речь идет не просто о соглашении. Агрессивное поведение Пекина может "привести к сближению ЕС и Вашингтона, хотя предыдущий период дистанцирования между обеими сторонами Атлантики был очень выгоден для Китая".

Тереза де Соуза (Teresa de Sousa)