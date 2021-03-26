Рогозин заявил, что не менее шести пусков с космодрома Восточный запланировано в 2021 году

Притом число пусков может увеличиться из-за того, что коммерческие заказчики наращивают производство аппаратов и могут появиться дополнительные заявки, уточнил глава Роскосмоса

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 марта. /ТАСС/. Минимум шесть пусков с космодрома Восточный запланировано произвести в 2021 году. При появлении новых заказов это количество может быть увеличено, сказал в четверг журналистам гендиректор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

"Сколько [запусков] будет на Восточном? Скажем так, по нашим расчетам не менее шести. Не могу сказать точную цифру, может быть больше. В силу того, что в том числе коммерческие заказчики наращивают производство аппаратов, возможно появятся дополнительные заявки", - сказал он.

В четверг с космодрома Восточный был выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 новыми космическими аппаратами OneWeb на борту.

Амурская область статус космической получила в 2016 году, когда с космодрома Восточный 28 апреля состоялся успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту три искусственных спутника земли. Всего инфраструктура космодрома Восточный успешно отработала семь пусков ракеты-носителя "Союз".

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром, в задачах которого - обеспечить полный доступ России в космическое пространство и уменьшить зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.