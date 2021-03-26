ВМС Филиппин намерены получить одну батарею комплексов "Брамос"

ЦАМТО, 25 марта. По мнению командующего ВМС Филиппин вице-адмирала Джованни Карло Бакордо, оснащенный сверхзвуковой КР ракетный комплекс средней дальности "Брамос" (BrahMos) является идеальным решением в качестве комплекса береговой обороны для ВМС страны.

Как сообщает филиппинское информационное агентство PNA со ссылкой на командующего, "Брамос" оценивается технической рабочей группой ВМС Филиппин как наиболее перспективный вариант комплекса береговой обороны. Данный ответ вице-адмирал направил на запрос агентства прокомментировать намерения ВМС Филиппин принять на вооружение ракеты "Брамос".

Джованни Карло Бакордо сообщил, что проект закупки реализуется в связи с потребностями ВМС в надежной системе обороны и предусмотрен программой модернизации Вооруженных сил. Предложения по проекту уже представлены высшему руководству страны, однако должны быть утверждены главнокомандующим и получить соответствующее финансирование.

Ранее о том, что программа приобретения "Брамос" будет реализована, заявил министр обороны Филиппин Делфин Лорензана. 2 марта министр принял участие в подписании заместителем министра обороны Раймундом Элефанте и послом Индии Шамбу Кумараном имплементационного соглашения о закупках военной техники и оборудования, которое послужит правовой основой для приобретения ВВТ в рамках двусторонних межправительственных соглашений.

Береговой ракетный комплекс на базе ракеты "БраМос" закупается ВМС Филиппин в рамках проекта SBASMS (Shore-Based Anti-Ship Missile System), приобретение которого предусмотрено вторым этапом ("Горизонт-2") "Программы модернизации ВС Филиппин", реализация которого запланирована на 2018-2022 гг. В целом бюджет второго этапа "Горизонт-2" оценивается в 300 млрд. филип. песо.

Ранее руководство Филиппин позиционировало комплекс на базе "Брамос" в качестве приоритетной закупки на фоне обеспокоенности действиями ВМС Китая в районе территориальных вод страны. В декабре 2019 года Д.Лорензана заявил о намерении заказать систему в 2020 году, однако сроки были нарушены из-за необходимости перенаправления средств на борьбу с пандемии COVID-19.

Согласно последнему заявлению министра обороны, для ВМС планируется закупка только одной батареи "Брамос", которая будет состоять из трех систем.

Сверхзвуковая двухступенчатая крылатая ракета "Брамос" разработана российско-индийским совместным предприятием BrahMos Aerospace, сформированным DRDO и АО "Военно-промышленный консорциум "НПО машиностроения". Различные версии ракеты состоят на вооружении всех трех видов ВС Индии: ВВС, ВМС и СВ.

Ракетная батарея обычно включает три-четыре автономные самоходные пусковые установки (СПУ), на каждой из которых в ТПК могут размещаться три ракеты, а также мобильный командный пункт (МКП), обеспечивающий каждую СПУ телеметрическими данными и информацией о целях и подающий команду о нанесении удара. ПКР способна развивать скорость до 3М и нести боевую часть массой 200-300 кг. Россия поставляет около 65% компонентов для комплекса, включая силовую установку и радиолокационную ГСН. Стороны согласовали вопрос с правами интеллектуальной собственности, что позволило предлагать "Брамос" на экспорт.