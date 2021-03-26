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Интерфакс-АВН

Черноморский флот задействует на учениях скрытый в крымских горах ракетный комплекс "Утёс"

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Пуск крылатой ракеты П-35 по морской мишени из БРК "Утес" в ходе учений Черноморского флота России в Крыму
Пуск крылатой ракеты П-35 по морской мишени из БРК "Утес" в ходе учений Черноморского флота России в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Василий Батанов

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Береговой ракетный комплекс "Утёс" будет задействован в учениях, которые проводят в Черном море малые противолодочные корабли Черноморского флота (ЧФ) РФ, сообщил флот в четверг

"Экипажи малых противолодочных кораблей "Суздалец" и "Касимов" Черноморского флота провели учение по поиску подводной лодки условного противника с выполнением торпедных стрельб в море. Роль "вражеской" субмарины выполнял экипаж одной из подводных лодок Черноморского флота", - говорится в сообщении пресс-службы ЧФ.

"Следующим этапом боевой подготовки противолодочных кораблей ЧФ станет совместное учение с расчётами берегового ракетного комплекса "Утёс", - сообщили военные.

Как сообщал "Интерфакс", "Утес" размещен в крымских горах на высоте 500-600 метров над уровнем моря в защищенных подземных сооружениях. После того, как Крым вошел в состав России, к концу 2016 года была восстановлена боевая готовность "Утеса". В составе комплекса "Утес" используется модернизированная крылатая ракета П-35. Поражение выбранного объекта производится при помощи фугасной боевой части весом до 1000 кг.

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Страны
Россия
Проекты
Военные учения
ЧФ
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