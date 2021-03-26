Гранатомёт миномётного калибра

В 80-е годы, ещё до появления таких гранатомётов как 6Г30 и ГМ-94, на вооружении спецназа КГБ СССР первыми нелетальными комплексами стали 50-мм гранатомёты «Витрина» и РГС-50 с гранатами, снаряжёнными раздражающим веществом типа «Черёмуха».

«Витрина» КГБ СССР

После теракта в 1972 году на Олимпийских играх в Мюнхене во многих странах были созданы антитеррористические подразделения для противодействия экстремизму. В СССР в 1974 году создали группу «А» КГБ. А уже в 1980 году Советскому Союзу впервые предстояло держать серьёзный экзамен по обеспечению безопасности летних Олимпийских игр не только в многонациональной Москве, но и в Киеве, Ленинграде и Минске.

В то время на вооружении спецназа антитеррора отсутствовали необходимые для этих целей специальные средства нелетального действия. Разработка нового специального комплекса была поручена Оперативно-техническому управлению КГБ (ныне — Центр специальной техники ФСБ). Исходя из анализа специальных операций по освобождению заложников различными силовыми структурами других стран, было определено, что необходимое количество раздражающего вещества может быть размещено в гранате калибра не менее 50 мм.

Автоматно-гранатомётный комплекс «Витрина» и граната «Витрина-Г» Источник изображения: Журнал «МастерРужьё»

Сжатые сроки разработки нелетального комплекса предопределили выбор в пользу наствольной мортирки для уже имевшегося на вооружении автомата АКС74У. Мортирка крепилась с помощью муфты на дульную часть ствола автомата вместо пламегасителя и имела откидывающуюся стойку прицела для стрельбы на дальности 50, 75 и 100 м. Граната «Витрина-Г» снаряжалась жидким раствором хлорацетофенона (ХАФ, «Черёмуха»). Для обеспечения герметичности такого варианта активного вещества корпус гранаты изготавливали из дорогостоящего фторопласта.

Помимо мортирки, для метания гранаты разработали специальный вышибной патрон. В конструкцию автоматного магазина внесли изменения для повышения надёжности подачи в патронник патрона короче стандартного 7Н6 и не имевшего пули. Граната выстреливалась из ствола со скоростью 65 м/с, а для снижения отдачи выстрела на приклад автомата надевался затыльник от гранатомёта ГП-25. Впрочем, миномётный калибр системы давал высокий импульс отдачи даже для тренированного стрелка.

Автоматно-гранатомётный комплекс «Витрина», прицельные приспособления, специальный магазин с вышибными патронами Источник изображения: ak-info.ru

Автоматно-гранатомётный комплекс «Витрина» официально приняли на вооружение спецподразделений КГБ 6 июля 1980 года, за две недели до официальной церемонии открытия Олимпийских игр. Около десяти лет «Витрина» оставалась единственным в своём роде мощным нелетальным специальным средством, но присущие ей недостатки стали причиной разработки нового многоцелевого гранатомётного комплекса.

Аргумент крупного калибра

В конце 80-х годов спецназ КГБ получил на вооружение более совершенное оружие для специальных операций. Калибр новой системы остался прежним. Гранатомёт стал полностью автономным однозарядным оружием с гладким стволом. Для снижения значительной отдачи при выстреле сконструировали гидропружинный тормоз отдачи, что позволило увеличить начальную скорость гранаты до 90 м/с и прицельную дальность до 150 м.

Новый выстрел ГС-50 объединил в себе специальный вышибной патрон в донной части гильзы и гранату с хвостовым оперением, которые в комплексе «Витрина» использовались по отдельности. Граната раздражающего действия ГС-50 не имела принципиальных отличий от предшественника «Витрины-Г». В дополнение к боевому варианту гранаты появился и учебный практический выстрел ГС-50П.

Гранатомёт РГС-50 Источник изображения: Журнал «МастерРужьё»

Кроме базового существовал укороченный вариант гранатомёта РГС-50У, который позволял увеличить рассеивание картечных боеприпасов. При использовании выстрела ГВ-50 для экстренного вскрытия дверей применялся специальный вариант гранатомёта с проточкой наружной поверхности ствола, которая позволяла установить надульное тормозное устройство, что исключало запреградное действие вышибного элемента.

Уже в августе 1990 года новое оружие успешно использовалось группой «А» для подавления бунта в Сухумском изоляторе временного содержания. Применение резиновой картечи в узких и тесных помещениях дало неожиданный результат в виде рикошетов от стен, что в несколько раз увеличило травматический эффект. Использование мощных слезоточивых боеприпасов в небольших плохо проветриваемых помещениях окончательно сломило волю бунтовщиков.

Для применения травматических боеприпасов калибра 50 мм на расстоянии до 15 м разработано портативное стреляющее устройство УС-50 «Вуаль». Диаметр разлета картечи на расстоянии 5 м из короткого ствола «Вуали» составляет почти 1,5 м. Дополнительно для УС-50 появились маркерный выстрел и свой вариант слезоточиво-раздражающего боеприпаса. Благодаря малым габаритам и массе вести стрельбу из устройства можно одной рукой.

Портативное стреляющее устройство УС-50 «Вуаль» Источник изображения: Журнал «Оружие»

Для ведения ближнего боя на расстояниях до 25 м в арсенале спецназа появился лёгкий 33-мм трёхствольный гранатомёт РГС-33. Номенклатура основных выстрелов аналогична системе калибра 50 мм. Из-за малых габаритов оружия в качестве ствола для 33-мм гранаты служит гильза самого выстрела с готовыми нарезами. Скорость метания боеприпасов составляет 50 м/с, а диаметр разлёта картечи на расстоянии 5 м достигает 1 м.

50-мм арсенал

Для расширения возможностей гранатомёта к нему был разработан целый комплекс выстрелов различного назначения, в том числе специфические боеприпасы для вскрытия дверей и разбивания закалённых стекол. Со временем от первоначального варианта раздражающего выстрела с жидким раствором ХАФ конструкторы отказались в пользу модернизированного варианта ГС-50М с прессованной шашкой активного вещества. Кроме того, в начале 2010-х годов гильза выстрела вместо вышибного патрона с автоматной гильзой стала комплектоваться капсюлем-воспламенителем.

Раздражающий выстрел используется для временного вывода из строя противника путём мгновенного распыления вещества на основе ХАФ. Светозвуковой выстрел предназначен для временного вывода из строя живой силы противника путём создания светозвукового импульса, оказывающего психологическое воздействие. На расстоянии 10 м от места подрыва уровень звукового давления составляет 135 дБ с силой света 2 млн кандел.

Номенклатура 50-мм выстрелов для РГС-50М. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Дымовой выстрел предназначен для ограничения видимости предметов (объектов) посредством мгновенного формирования маскирующего дымового облака. Обеспечивает максимальный эффект в течение 15 минут в помещении объёмом 100 куб. м высотой до 5 м. Травматический выстрел позволяет на некоторое время вывести из строя противника одним или несколькими эластичными поражающими элементами.

Осколочный выстрел готовыми поражающими осколками уничтожает противника на открытой местности, в укрытиях открытого типа, помещениях, имеющих оконные проёмы, и транспортных средствах. Граната выстрела обеспечивает пробитие стального листа 3 мм поражающими элементами диаметром 2 и 3,5 мм. Кумулятивный выстрел предназначен для дистанционной принудительной остановки транспортных средств посредством вывода из строя его агрегатов и узлов компактным поражающим элементом и фугасным действием. Граната обеспечивает пробитие алюминиевой плиты толщиной 16 мм.

Выстрел ГВ-50 предназначен для экстренного вскрытия дверей посредством монтажа дверного замка (задвижки, засовы, щеколды) путём воздействия на них «жёстким» ударником, обладающим определённым запасом кинетической энергии при выстреле из положения «в упор к преграде» и с дистанции 2 м. При использовании выстрела из положения «в упор к преграде» применяется совместно с надульным тормозным устройством, входящим в комплект «Выруб ДП-1». Выстрел позволяет вскрыть деревянную дверь толщиной от 40 до 80 мм, усиленную 1,5-мм металлическим листом и запертую на замок с двумя металлическими ригелями.

Разрезные макеты 50-мм выстрелов Источник изображения: forum.guns.ru

Выстрел БК-50 предназначен для разбития стекол из сталинита на различных видах транспорта с расстояния 8-12 м. Учебно-тренировочный выстрел предназначен для проведения учебно-тренировочных стрельб и приведения гранатомёта к нормальному бою.

Сделано в Коврове

В конце 90-х годов гранатомётный комплекс прошёл модернизацию. Для упрощения конструкции гидропружинный тормоз приклада заменили на более простой и технологичный пружинный. Усовершенствовали и ударно-спусковой механизм (УСМ), а для надёжного удержания оружия во время стрельбы под стволом установили складную рукоятку. В итоге все три модификации РГС-50 объединили в один многофункциональный комплекс, получивший наименование РГС-50М.

Гранатомётный комплекс РГС-50М Источник изображения: zid.ru

Гранатомёт состоит из рамы, ствола, приклада, оси ствола и чеки. В его комплект входят запасные части, инструмент и принадлежности, а также по необходимости чехол. Прицельная планка имеет прорези и нанесённые отметки, соответствующие дистанциям стрельбы 50, 100, 150 м. Заряжание гранатомёта производится с казённой части ствола в положении включенного предохранителя. Для производства выстрела предохранитель выключается и переводится в положение «Огонь».

Вскоре новое оружие приняли на вооружение не только спецназа ФСБ, но и аналогичных подразделений ФСКН и МВД России. Серийное производство гранатомёта РГС-50М и боеприпасов к нему развернулось на ковровском заводе им. В.А. Дегтярёва (ЗиД) в 2001 и 2003 годах соответственно. В сравнении с гранатомётами 6Г30 и ГМ-94 комплекс РГС-50М до сих пор является самым мощным нелетальным оружием спецназа.

Гранатомёт РГС-50М в положении для заряжания Источник изображения: zid.ru

В конце 2000-х годов специалисты конструкторского бюро ковровского ЗиД разработали для гранатомёта боеприпасы для борьбы с боевыми подводными пловцами в качестве альтернативы противодиверсионному гранатомёту ДП-64. Широкий модельный ряд выстрелов для РГС-50М пополнился двумя новыми изделиями. Сигнальный выстрел предназначен для освещения поверхности воды в течение 50 секунд, а фугасный — для поражения боевых подводных пловцов за счёт создания мощной акустической волны на глубине до 40 м с радиусом поражения 14 м. За счёт меньшей массы выстрела дальность применения гранатомёта возросла до 400 м.

Технические характеристики «Витрина» РГС-50 РГС-50М УС-50 РГС-33 Калибр, мм 50 50 50 50 33 Длина, мм 1060 893 913 406 525 / 261 Высота, мм н/д 275 293 84 225 Ширина н/д 75 76 64 87 Масса, кг 4,1 6,3 6,2-6,9 1,5 2,53 Начальная скорость гранаты, м/с 65 110 92 92 50 Прицельная дальность стрельбы, м 50-100 50-150 50-150 5-12 5-25

Источники и литература:

Ручной специальный гранатомет РГС-50М. Руководство по эксплуатации 13-Э3494 00 000 РЭ Выстрелы ГС-50М, ГС-50ПМ. Руководство по эксплуатации 13-Э3389 00 000 РЭ Выстрел ГСЗ-50. Руководство по эксплуатации 13-Э1149 00 000 РЭ Выстрел ГВ-50 с надульным тормозным устройством. Руководство по эксплуатации 13-Э1591 00 000 РЭ Выстрел ГО-50К. Руководство по эксплуатации 13-Э1692 00 000-01 РЭ Выстрел ГК-50. Руководство по эксплуатации 13-Э1692 00 000-02 РЭ П. Птицын. Витрина КГБ СССР — М., 2019 В. Кораблин. Гранатомет КГБ. Многоцелевой гранатометный комплекс РГС-50. МастерРужье, №44, 2000

Руслан Гук