Истребитель F-35B подстрелил сам себя

Американский истребитель подбил сам себя, но сумел благополучно приземлиться. Вчера, 24 марта, портал military.com сообщил о том, что во время учебного полёта снаряд из подвесной пушки разорвался сразу после выхода из ствола, существенно повредив самолёт F-35B.

Инцидент произошёл ещё 12 марта, но известно о нём стало только вчера. Один из истребителей испытательной эскадрильи VMX-1 (Marine Operational Test and Evaluation Squadron 1) в ходе учебного полёта был поражён осколками 25-мм снаряда PGU-32/U SAPHEI-T (Semi-Armor Piercing High Explosive Incendiary-Tracer). Снаряд взорвался сразу после выхода из скорострельной многоствольной пушки GAU-22.

Тестирование GAU-22 на F-35B

В Корпусе морской пехоты указывают, что инциденту присвоен уровень Class A. Это наивысшая оценка урона — её присваивают в случае, если машина не подлежит восстановлению, сумма ущерба превышает $2,5 млн, или в результате происшествия люди гибнут/получают инвалидность. Детали аварии не разглашаются, при этом известно, что лётчик не пострадал и сумел благополучно посадить повреждённый самолёт.

Слайд с характеристиками снаряда PGU-32/U Источник изображения: thedrive.com

Из семейства истребителей F-35 только модификация F-35A несёт встроенную пушку GAU-22, тогда как F-35B и F-35С оснащаются ею опционально в виде подвесного контейнера.