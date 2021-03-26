Сенатор: у конкурентов России появились боевые группировки в космосе

МОСКВА, 25 марта/ Радио Sputnik. Геополитические конкуренты России имеют в космосе свои боевые группировки для контроля за околоземным пространством, утверждает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Он отметил, что круг космических держав очень узок, а милитаризация космоса создаст дополнительную гонку вооружений, которые многие страны и не потянут.

"Наши геополитические конкуренты уже сегодня имеют боевые группировки, призванные установить контроль над околоземным пространством", – приводит РИА Новости слова Виктора Бондарева.

По его мнению, в будущем это приведет к тому, что в мире будут существовать государства "первого ранга" и те, кому космические вооружения не будут по силам.

Ранее радио Sputnik сообщило, что США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия.