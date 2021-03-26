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ТАСС

Все запущенные на ракете "Союз" 36 спутников OneWeb выведены на расчетные орбиты

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Kim Shiflett/ZUMAPRESS.com

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 05:47 мск. Выведение аппаратов разгонным блоком заняло почти 4 часа

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Все 36 британских спутников OneWeb, запущенных с космодрома Восточный на ракете "Союз-2.1б", успешно выведены на расчетные орбиты при помощи разгонного блока "Фрегат". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в четверг.

"Отделились последние. Итого [выведено] 36", - отметил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, все параметры работы разгонного блока "Фрегат" были в норме, аппараты на расчетных орбитах.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 05:47 мск. Выведение аппаратов разгонным блоком заняло почти 4 часа. Спутники отделялись в несколько этапов. Это второй запуск аппаратов OneWeb с Восточного, он же является вторым полностью коммерческим запуском с этого космодрома.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, а 21 марта - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb были запущены в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace предполагает запуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый пуск позволит вывести на орбиту по 34-36 аппаратов.

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Страны
Великобритания
Россия
Продукция
Фрегат РБ
Компании
Arianespace
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Ariane РН
Байконур
Восточный Космодром
Союз РН
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