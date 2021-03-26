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РИА Новости

Минобороны обжаловало решение по рекордному иску к ОАК

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Флаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Министерство обороны России подало апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Москвы, который в феврале по иску ведомства к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на 49,7 миллиарда рублей взыскал с ответчика 150 миллионов рублей.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, жалоба поступила в суд первой инстанции 24 марта. Она вместе с материалами дела будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд.

В иске, поступившем в суд еще в ноябре 2018 года, Минобороны потребовало от ответчика выплатить неустойку за нарушение сроков выполнения работ по госконтракту от 27 августа 2013 года на сервисное обслуживание и ремонт самолетов для ВМФ и ВВС. Это самый крупный за всю историю иск Минобороны в российском суде. На завершающем этапе рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, поэтому решение суда не опубликовано.

Ранее юристы ОАК говорили в суде, что сроки нарушались частично по вине заказчика, частично – ввиду обстоятельств непреодолимой силы в виде антироссийских санкций других государств на поставки комплектующих и оборудования. Юристы же Минобороны заявляли, что у исполнителей был достаточный запас комплектующих, и задержки происходили только по их вине.

Также представитель ОАК неоднократно говорил в суде, что на уровне правительства ведется работа по урегулированию судебных претензий Минобороны к одному из своих основных контрагентов. Однако в итоге внесудебного урегулирования спора не случилось, иск был рассмотрен по существу и частично удовлетворен.

ОАК, созданная в 2006 году, объединяет ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы. В конце 2018 года 92,31% акций ОАК были переданы "Ростеху". Другой акционер ОАК - ВЭБ (4,5%). Частным лицам принадлежит 3,2% корпорации.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
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