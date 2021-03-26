Участники изоляционного эксперимента отработают выход на Луну с помощью VR

В исследовании примут участие шесть человек

ТАСС, 25 марта. Участники двухнедельного изоляционного эксперимента "Эскиз" отработают миссию полета к Луне на корабле "Орленок" и испытают уникальные средства виртуальной реальности для отработки выходов на лунную поверхность. Об этом ТАСС рассказал ответственный исполнитель проекта, сотрудник Института медико-биологических проблемам РАН Сергей Пономарев.

В середине апреля на базе этого института в Москве пройдет двухнедельный изоляционный эксперимент, в котором примут участие шесть человек. В экипаж планируется набрать четырех мужчин и двух женщин.

"Две недели - это как раз лунная миссия: долететь до Луны, выполнить выход на лунную поверхность и вернуться обратно. Внекорабельная деятельность планируется с применением средств виртуальной реальности. Будут апробированы шлем и уникальная система вывешивания, которая позволит имитировать лунную гравитацию. Данные средства будут в дальнейшем использоваться для экспериментов длительной изоляции, их также планируется использовать для тренировки напланетной деятельности на Луне и на Марсе", - сказал Пономарев.

Особенностью эксперимента станет маленький жизненный объем, в котором будут одновременно находиться шесть человек. "Пространство будет очень маленькое, около 8-12 м. Там будут расположены спальные места, несколько рабочих мест с большим количеством научного оборудования и санузел. То есть там будет совсем тесно", - сказал сотрудник института.

Поддерживать психологическое равновесие в полете экипажу помогут книги и фильмы, которые разрешено взять с собой. Также предполагается общение с родственниками через электронную почту и возможность разговора со специалистами из группы психологической поддержки.

Цели эксперимента

Одной из главных целей, по словам Пономарева, является изучение раннего периода адаптации к сложным условиям: "Будем смотреть, каким образом экипаж будет взаимодействовать в достаточно серьезной скученности, смотреть, насколько это будет отражаться на их психоэмоциональном статусе. Потом будут разработаны средства и методы психподдержки". "Мы хотим изучить неспецифическое воздействие на иммунную систему. Когда человек испытывает большой стресс, мы наблюдаем изменения в системе иммунитета - причина этих изменений пока не ясна. То ли это происходит через гормональный уровень, либо это прямое влияние на клетки (например, влияние невесомости)", - сказал он.

По словам специалиста, предыдущие эксперименты показывают, что наибольшее количество изменений в иммунной системе фиксируются не во время самого эксперимента, а до него. "Ожидание является ключевым стрессовым фактором. И мы можем предположить, что те изменения, которые мы можем наблюдать в иммунной системе, могут быть вызваны психо-эмоциональным напряжением, реализованным через нейро-эндокринные механизмы", - сказал Пономарев.