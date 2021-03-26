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ЦАМТО

Двухзвенные снегоболотоходы "Алеут" поступили на вооружение мотострелкового соединения ВВО в Забайкалье

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Учения Печенгской бригады Северного флота на арктических вездеходах "Алеут"
Учения Печенгской бригады Северного флота на арктических вездеходах "Алеут".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

ЦАМТО, 25 марта. На вооружение мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Забайкальском крае, поступили двухзвенные гусеничные плавающие снегоболотоходы высокой проходимости ГАЗ-3344-20 "Алеут".

Вездеход "Алеут" выполнен по модульной схеме: переднее звено – энергетический модуль, в котором могут разместиться до 5 человек, включая водителя, заднее звено – трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт, его полезная нагрузка составляет 2500 кг.

"Алеут" оснащен хорошо зарекомендовавшим себя дизельным двигателем отечественного производства, автоматической коробкой передач и простыми органами управления, как у грузового автомобиля.

Температурный режим эксплуатации составляет от -40 до +40 град. С и отлично подходит к местному резко-континентальному климату. ГАЗ-3344-20 способен преодолевать водные преграды. Движение на плаву осуществляется при помощи гусеничного движителя. Машина оснащена предпусковым подогревателем двигателя и топлива, оборудована системой обогрева салонов.

Новейшие "Алеуты" будут выполнять целый комплекс задач в ходе проведения повседневной деятельности соединения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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