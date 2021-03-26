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Российская газета

Россия нам покажет: NI назвал самое смертоносное оружие парада Победы

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Источник изображения: rg.ru

В США уже сейчас прогнозируют, какие виды вооружения Россия представит в мае на Параде Победы, и какие из них окажутся наиболее интересными.


The National Interest в материале под заголовком "Россия скоро покажет нам свое самое смертоносное оружие" выделяет топ-5 наиболее передовых и опасных разработок.

На первое место издание ставит танк Т-14 Армата. Автор публикации называет его высокотехнологичным танком и напоминает, что Т-14 уже участвовал в парадах в честь Дня Победы. Новый танк имеет необитаемую башню, мощное орудие, комплексы динамического бронирования "Малахит" и активной защиты "Афганит". Он может вести огонь ракетами с лазерным наведением и имеет "множество других наворотов".

Издание также отмечает, что наверняка на праздновании Дня Победы появится Су-57, который характеризуется как российский флагманский истребитель пятого поколения, и зенитная ракетная систем С-400 "Триумф", получившая широкую известность.

"С-400 не только демонстрирует огромный рывок по сравнению с С-300, но и является более универсальной, чем ее предшественница. Эта ЗРС может эффективно действовать на малых и больших дистанция. С-400 бесспорно является самой передовой системой ПРО в России (по крайней мере, до тех пор, пока на вооружение не будет принят комплекс С-500)", - пишет издание.

Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Х-47М2 "Кинжал" - еще одно "передовое и смертоносное" оружие, которое, как отмечает The National Interest, наверняка будет продемонстрировано на параде. "Ракета "Кинжал" может похвастаться максимальной дальностью полета 3000 километров и максимальной скоростью 12 Махов при запуске с бомбардировщика Ту-22М3", - сообщает своим читателям американское издание.

Кроме того, упоминается танк T-90M, который отличается множеством обновлений. Например, он имеет новую конструкцию башни, пушку 2А46М-5, динамическую защиту "Реликт" и систему управления огнем "Калина".


Михаил Русин

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Продукция
2А46
Армата
Калина СУО
Кинжал БР
ПАК ФА
С-300
С-400 Триумф
Т-90 "Владимир"
Ту-22М
Проекты
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
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