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Российская газета

Российская подлодка попала в рекламу ВМС США

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Источник изображения: rg.ru

На плакате, призывающем молодых людей служить в военно-морском флоте Соединенных Штатов, изображена российская атомная подлодка проекта 941 "Акула". Фото необычной рекламы появилось в Сети.

Узнаваемый силуэт стратегического ракетоносца, получившего в НАТО имя "Тайфун", соседствует с видами американских авианосцев и ракетного крейсера типа Ticonderoga. Слоган гласит "Откованные морем".

Эта фраза в полной мере соответствует характеру и возможностям подлодки. Тяжелый атомный подводный крейсер высотой с девятиэтажный дом и длиной в два футбольных поля вооружен 20 баллистическими ракетами межконтинентального класса. За комфорт для экипажа "Акулу" прозвали "плавучим "Хилтоном": в субмарине есть спортзал, бассейн, сауна, солярий и живой уголок.

После принятия подлодок 941-го проекта на вооружение США подписали с СССР договор об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2.

- Если эту лодку выставить в Москве где-нибудь рядом с Царь-Пушкой, то, смотря на нее, человечество осознанно и добровольно навсегда откажется вести какие-либо войны, - заметил в 1982 году побывавший на борту субмарины начальник оперативного управления Северного флота Владимир Лебедько.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
941 Акула
NATO
Ticonderoga
Авианосец
СФ
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