"Росэлектроника" представляет оборудование для нацпроектов на выставке "Госзаказ-2021"

ЦАМТО, 25 марта. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех представляет на выставке "Госзаказ-2021" новейшие отечественные разработки для создания надежной инфраструктуры в рамках реализации национальных проектов.

На стенде холдинга демонстрируется современное российское оборудование для энергетики, образования, здравоохранения, транспорта, ЖКХ и телекоммуникаций.

НПП "Исток" им.Шокина представляет новое поколение отечественного телекоммуникационного оборудования для сетей уровня доступа корпоративного класса – коммутаторы и маршрутизаторы. Устройства работают под управлением процессора Baikal BE-T1000, а их аппаратная платформа произведена на территории России. Благодаря высокой степени защищенности информации оборудование является оптимальным решением для создания доверенной информационной инфраструктуры.

Национальный центр информатизации демонстрирует систему видеомониторинга с функцией аналитики, в состав которой входят единственные камеры наблюдения, внесенные в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ, а также программное обеспечение, включенное в Реестр отечественного ПО. Комплекс предназначен для применения в системе городского видеонаблюдения, в том числе при реализации проекта "Безопасный город".

На стенде "Росэлектроники" также представлена широкая линейка оборудования для энергетики. Специалистами холдинга разработано инновационное автоматизированное оборудование для предупреждения пожаров от искрения в электрических сетях и электроустановках. Устройства защиты при дуговом пробое обнаруживают пожароопасное искрение в защищаемой цепи и производят ее автоматическое отключение.

Для повышения надежности систем электропитания "Росэлектроника" предлагает "умные" оптимизаторы энергопотребления, которые позволяют фиксировать и автоматически выравнивать падения, повышения или резкие скачки напряжения. Производитель оптимизаторов – петербургский НИИ "Вектор – уже начал поставки устройств в учреждения здравоохранения и на объекты социальной инфраструктуры.

Кроме того, в рамках экспозиции холдинга демонстрируются DMR-радиостанции (Digital Mobile Radio) разработки концерна "Созвездие". Устройства могут применяться на железнодорожном транспорте, в аграрном секторе, экстренными и медицинскими службами, логистическими компаниями, туристами и охотниками. Новейшие средства связи отличает устойчивость к воздействию внешних факторов, повышенная помехозащищенность и защита от прослушивания.

"Госзаказчики и компании с государственным участием – ключевые партнеры "Росэлектроники", в тесном сотрудничестве с которыми холдинг реализует комплексные инфраструктурные проекты. Наши предприятия производят продукцию, которая по цене и потребительским свойствам может успешно конкурировать с импортными образцами. Ряд таких решений мы представляем сегодня в рамках мероприятия", – рассказали в "Росэлектронике".

XVI всероссийский форум-выставка "Госзаказ" проводится на ВДНХ в период с 24 по 26 марта 2021 года.