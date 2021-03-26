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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали очередные ракетные запуски КНДР

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Северокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР
Северокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР.
Источник изображения: © AP Photo / David Guttenfelder

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В России не могут не быть обеспокоены ракетными пусками КНДР из-за того, что в непосредственной близости от них находится ряд российских регионов, а технический уровень северокорейских ракет и точность запусков не слишком высоки, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Еврейской автономной области Владимир Джабаров. Вместе с тем он подчеркнул, что в новых санкциях ООН нет смысла, поскольку они ничего не дадут.

В четверг минобороны Японии сообщило, что около 01.00 мск с территории КНДР проведен пуск ракеты, она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии и не нанесла ущерба стране. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о запуске КНДР не менее одного снаряда в сторону Японского моря. Позднее премьер Японии заявил, что Пхеньян провел два пуска баллистических ракет.

"Россия, конечно, против проведения подобных запусков, тем более что это происходит недалеко от наших границ, а их технический уровень и точность попадания не самые высокие", - сказал Джабаров.

Вместе с тем, он выразил уверенность, что в новых санкциях ООН в отношении Пхеньяна нет смысла.

"Методами угроз на Северную Корею не воздействовать, они ребята стойкие, поэтому введение новых дополнительных санкций ничего не даст", - отметил сенатор.

По его словам, необходимо вернуться к "дорожной карте", предложенной Россией, и проводить переговоры, направленные на денуклеаризацию полуострова.

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Страны
КНДР
Россия
Южная Корея
Япония
Компании
ООН
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