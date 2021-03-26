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ТАСС

На базе Ил-76 могут создать новую линейку самолетов

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Ил-76
Ил-76.
Источник изображения: © Пресс-служба ОАК

Всего с момента первого полета Ил-76 было выпущено около 1 тыс. самолетов в 22 модификациях

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Новые самолеты могут быть созданы в будущем на базе военно-транспортного Ил-76, совершившего первый полет в 1971 году. Об этом заявил ТАСС первый заместитель гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой.

"Мы уверенно смотрим в будущее. Применение новых методов проектирования и современные технологии производства обеспечивают возможность дальнейшей эффективной модернизации самолета и создание на его базе самолетов самого разного назначения, специальных авиационных комплексов, которые соответствуют всем российским и международным требованиям", - сказал Ярковой.

С момента первого полета Ил-76 было выпущено около 1 тыс. самолетов в 22 модификациях. Сейчас представители семейства эксплуатируются в 24 странах Азии, Африки, Европы и Северной Америки.

Самый современный вариант Ил-76 - Ил-76МД-90А (первый полет в 2012 году), также на этой платформе производится топливозаправщик Ил-78М-90А (первый полет в 2018 году). Эти самолеты могут эксплуатироваться в любой точке планеты, включая Арктику и Антарктиду.

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