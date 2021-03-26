Истребитель ВМС США F-35B выстрелил в себя из пушки

Американский истребитель F-35B случайно выстрелил в себя из артиллерийской установки.

Истребитель короткого взлета и посадки F-35B морской пехоты США выстрелил в себя из 25-мм пушки. Инцидент произошел в Аризоне 12 марта 2021, но известно о нем стало только недавно.

Как сообщает портал The Drive, после разрыва снаряда была повреждена нижняя часть фезюляжа. К счастью, пилот не пострадал и ему даже удалось посадить самолет на базу.

Однако Центр морской безопасности классифицировал аварию как несчастный случай класса А. Это самый высокий уровень в шкале ЧП вооруженных сил США. Он присваивается в случае причинения материального ущерба на сумму не менее 2,5 миллиона долларов, полной потери самолета, гибели одного или нескольких человек, а также если в результате ранений и травм пострадавшие стали инвалидами.

Детали аварии неясны. Известно лишь, что в момент выстрела взорвался "трассирующий полубронебойный осколочно-фугасный зажигательный снаряд" PGU-32 / B SAPHEI-T.

При правильном функционировании взрыватель срабатывает с небольшой задержкой уже после попадания в цель. В результате взрыва также распространяется небольшое количество циркония, который самовоспламеняется при контакте с воздухом и горит при очень высокой температуре, вызывая дополнительный ущерб.

Судя по всему, причина происшествия вызвана неисправностью боеприпаса.

Олег Корякин