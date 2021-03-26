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Российская газета

США продолжают оказывать давление на Турцию из-за С-400

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Источник изображения: rg.ru

Соединенные Штаты в очередной раз призвали Турцию отказаться от передовой российской системы С-400, которую Вашингтон считает угрозой собственной безопасности.

Как сообщает DefenseNews, вопрос о разногласиях был поднят в ходе беседы министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в кулуарах встречи НАТО в Брюсселе.

- Мы еще раз сказали им, что Турция уже купила С-400 и что вопрос закрыт, - сказал Чавушоглу турецким журналистам по итогам разговора.

Издание отмечает, что это заявление главы МИД Турции прозвучало несмотря на давление США на Анкару. Чавушоглу также сказал Блинкену, что его страна планирует обеспечить противовоздушную оборону в том числе и с помощью комплексов США и союзников по НАТО.

В свою очередь, в распространенном заявлении Госдепартамента США говорится, что "Блинкен призвал Турцию не сохранять российскую систему ПВО С-400".

Напомним, считая комплекс С-400 угрозой для НАТО и американской программы истребителей F-35, Вашингтон ввел в отношении Турции ряд санкций.

Анкара утверждает, что российская система не угрожает НАТО, и неоднократно призывала к диалогу для решения проблемы. США настаивают, что санкции не будут отменены, пока Турция владеет комплексом С-400.


Тимур Алимов

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Страны
Россия
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Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Проекты
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