ВС Германии получили последний поисково-спасательный вертолет H-145

ЦАМТО, 25 марта. Airbus Helicopters объявила о передаче Федеральному ведомству по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) Германии последнего из семи заказанных легкого поисково-спасательного вертолета H-145 LUH SAR.

Ранее поставленные вертолеты используются для обучения и испытаний, доступны круглосуточно и без выходных дней на авиабазах Нидерштеттен и Нервених для проведения поисково-спасательных операций. Применение седьмого H-145 LUH SAR начнется в ближайшее время с базы в Хольцдорфе.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2018 года Федеральное ведомство по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию Германии заключило с Airbus Helicopters контракт на поставку 7 вертолетов H-145 LUH SAR (Light Utility Helicopter Search and Rescue), предназначенных для замены эксплуатирующихся с 1970-х гг. поисково-спасательных UH-1D Вооруженных сил страны.

Точная стоимость поставки не раскрывалась, но в конце ноября 2018 года бюджетный комитет Бундесвера утвердил выделение на закупку 7 легких многоцелевых поисково-спасательных вертолетов (LUH-SAR) компании Airbus Helicopters 72,4 млн. евро.

H-145 входят в состав 30-го полка транспортных вертолетов (г.Нидерштеттен) и будут размещены на базах в Нидерштеттенне, Хольцдорфе и Нерфенихе. Компания Airbus Helicopters также будет отвечать за материальное обеспечение, ремонт и техническое обслуживание машин.

Поставка первого H-145 в поисково-спасательной версии была выполнена в декабре 2019 года.

Новые поисково-спасательные H-145 оснащены камерами с высоким разрешением, прожекторами, системами обнаружения аварийных радиомаяков, полным комплектом медицинского оборудования, спасательными лебедками и грузовыми крюками, которые можно использовать для крепления баков для тушения пожаров.

В рамках соглашения с Федеральным министерством транспорта, Бундесвер отвечает за поисково-спасательные операции в случае авиационных происшествий на территории Германии. Поэтому парк поисково-спасательных вертолетов находится в режиме постоянной готовности. Вертолеты также могут использоваться в национальных операциях по ликвидации последствий стихийных бедствий.