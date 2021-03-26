Первые восемь запущенных с Восточного спутников OneWeb вывели на орбиту

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 05:47 мск

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Первые восемь британских спутников связи OneWeb, запущенных на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Восточный в четверг, успешно отделились от разгонного блока "Фрегат". Об этом говорится в сообщении Роскомоса, опубликованном в Twitter.

"Есть отделение первой четверки спутников OneWeb от разгонного блока "Фрегат", - говорится в сообщении. Чуть позже в аккаунте госкорпорации уточнили, что подтверждено отделение еще четырех спутников OneWeb.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 05:47 мск. Выведение всех аппаратов разгонным блоком займет почти четыре часа. Спутники будут отделяться группами по четыре аппарата в несколько этапов. Это второй запуск аппаратов OneWeb с Восточного, он же является вторым полностью коммерческим запуском с этого космодрома.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, а 21 марта - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb были запущены в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace (французская компания, которая выступает оператором запусков) предполагает запуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту по 34-36 аппаратов.