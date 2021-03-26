В Минобороны обвинили Запад в развязывании ментальной войны с РФ

Советник министра обороны России Андрей Ильницкий в четверг, 25 марта, заявил, что коллективный Запад развязал против РФ ментальную войну, ее последствия могут сказаться через поколения. Об этом он рассказал в интервью журналу «Арсенал Отечества».

По его словам, от прямой конфронтации США и ее западных союзников сдерживает неприемлемый ущерб от ядерного оружия. Именно поэтому, подчеркнул советник, против Москвы начали информационно-гибридную войну.

Собеседник издания добавил, что живую силу и инфраструктуру можно восстановить, а ментальная война направлена на уничтожение цивилизационной основы общества.

Ильницкий уверен, что для противодействия необходимо провести суверенизацию интернета, подготовить кадры по информационному противодействию, серьезно заняться молодежной политикой и наладить широкий диалог с консервативным большинством.

24 марта Евросоюз и Соединенные Штаты договорились координировать усилия против «конфронтационного поведения России» о чем заявил глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель по итогам переговоров в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Также стороны договорились координировать действия в ответ на якобы сокращение в России независимой политики, гражданского общества и свободы СМИ.

Ранее в этот день Блинкен заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР в настоящее время несут «военные угрозы» в адрес западных стран. По его словам, Россия и Китай всё активнее стремятся использовать имеющиеся в их распоряжении природные ресурсы и технологии, чтобы оказывать давление на США и их союзников.

В среду также стало известно о намерении Белого дома усилить противодействие России со стороны НАТО.

Также генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит выступать за диалог с Россией. Кроме того, организация приглашает Москву провести заседание совета «Россия–НАТО», чтобы регулировать сложные отношения. При этом Столтенберг назвал отношения с РФ сложными и обвинил в «агрессивном поведении».

Москва многократно заявляла, что выступает за диалог с западными странами, но НАТО продолжает наращивать военное присутствие у российских границ. Кроме того, Минобороны констатировало увеличение разведдеятельности альянса у границ РФ. Москва указала, что будет вынуждена укреплять оборону в ответ на угрозу.