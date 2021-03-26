Войти
Известия.ru

В Минобороны обвинили Запад в развязывании ментальной войны с РФ

298
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Советник министра обороны России Андрей Ильницкий в четверг, 25 марта, заявил, что коллективный Запад развязал против РФ ментальную войну, ее последствия могут сказаться через поколения. Об этом он рассказал в интервью журналу «Арсенал Отечества».

По его словам, от прямой конфронтации США и ее западных союзников сдерживает неприемлемый ущерб от ядерного оружия. Именно поэтому, подчеркнул советник, против Москвы начали информационно-гибридную войну.

Собеседник издания добавил, что живую силу и инфраструктуру можно восстановить, а ментальная война направлена на уничтожение цивилизационной основы общества.

Ильницкий уверен, что для противодействия необходимо провести суверенизацию интернета, подготовить кадры по информационному противодействию, серьезно заняться молодежной политикой и наладить широкий диалог с консервативным большинством.

24 марта Евросоюз и Соединенные Штаты договорились координировать усилия против «конфронтационного поведения России» о чем заявил глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель по итогам переговоров в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Также стороны договорились координировать действия в ответ на якобы сокращение в России независимой политики, гражданского общества и свободы СМИ.

Ранее в этот день Блинкен заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР в настоящее время несут «военные угрозы» в адрес западных стран. По его словам, Россия и Китай всё активнее стремятся использовать имеющиеся в их распоряжении природные ресурсы и технологии, чтобы оказывать давление на США и их союзников.

В среду также стало известно о намерении Белого дома усилить противодействие России со стороны НАТО.

Также генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит выступать за диалог с Россией. Кроме того, организация приглашает Москву провести заседание совета «Россия–НАТО», чтобы регулировать сложные отношения. При этом Столтенберг назвал отношения с РФ сложными и обвинил в «агрессивном поведении».

Москва многократно заявляла, что выступает за диалог с западными странами, но НАТО продолжает наращивать военное присутствие у российских границ. Кроме того, Минобороны констатировало увеличение разведдеятельности альянса у границ РФ. Москва указала, что будет вынуждена укреплять оборону в ответ на угрозу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
КНДР
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Евросоюз
ИТ
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
05.09.2019
Запад вычисляет вероятность Армагеддона
18.12.2017
Россия и Запад остаются антагонистами
27.04.2017
Российские военные обсудили влияние действий Запада на мировую безопасность
22.11.2011
Ядерная боли-головка
03.05.2011
О возможности возникновения мировой войны и некоторых особенностях ее ведения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.03 10:30
  • 92
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 26.03 09:54
  • 3
В войсках нацгвардии созданы новые военные округа и появятся замполиты
  • 26.03 09:11
  • 22
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 26.03 08:05
  • 1
Доля современного вооружения в Воздушно-десантных войсках достигла почти 72%
  • 26.03 06:47
  • 2
Polskie Radio (Польша): проект «Меченос» — новый уровень развития ВМС Польши
  • 26.03 03:25
  • 1
Шойгу: Парады на 9 мая состоятся в 28 городах
  • 26.03 03:24
  • 1
Россия нам покажет: NI назвал самое смертоносное оружие парада Победы
  • 26.03 03:23
  • 1
Бондарев заявил, что созданные заделы позволяют России обновлять военную технику
  • 26.03 02:14
  • 1
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 26.03 01:54
  • 1
F-35A станет «убийцей» российских кораблей
  • 26.03 01:15
  • 4
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 26.03 00:42
  • 44
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 25.03 18:56
  • 2
Более тысячи военнослужащих задействованы в крупных учениях в Приморье
  • 25.03 18:56
  • 3
Раскрыты условия видимости Су-57
  • 25.03 14:48
  • 1
Макрон высказался за "вывод российских и турецких сил" из Ливии