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ТАСС

РФ планирует создать конкурентоспособный космический туризм ко второй половине 2023 года

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Дмитрий Лоскутов
Дмитрий Лоскутов.
Источник изображения: Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Глава "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов заявил, что компания намерена занять свою нишу в этом бизнесе

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Россия намерена предложить конкурентоспособные космические туры ко второй половине 2023 года. Об этом сообщил гендиректор "Главкосмоса" (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов в четверг на YouTube-канале "Роскосмос ТВ".

"Мы приступили с Роскосмосом к созданию опережающего задела по созданию матчасти для того, чтобы мы могли предложить коммерческие полеты по конкурентоспособной цене во второй половине 2023 года", - сказал Лоскутов.

По его словам, "Главкосмос" намерен занять свою нишу в этом бизнесе. "Мы должны быть конкурентоспособны, давать продукт высокого качества безопасно и привлекательно", - пояснил он.

Лоскутов напомнил, что в 2020 году Роскосмос поручил "Главкосмосу" заниматься развитием космического туризма.

"Понятен профессиональный и общественный интерес к этой теме, поскольку линейка космических кораблей расширяется, мы видим появление на рынке американских космических кораблей. Китай развивает свою пилотируемую программу", - пояснил гендиректор "Главкосмоса".

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Россия
США
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
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