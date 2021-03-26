В процессорах Intel нашли критические уязвимости

Российские специалисты по кибербезопасности обнаружили в процессорах Intel две критические уязвимости. Об этом пишут «Известия».

Недокументированные возможности позволяют модифицировать микрокод и получить контроль над процессором и всей системой. Компания Positive Technologies выяснила, что под угрозой оказались устройства на базе семейства Intel Atom, которые устанавливаются в нетбуках, планшетах, POS-терминалах и кассовых аппаратах. Однако, предупредили эксперты, есть вероятность того, что хакеры могут получить доступ ко всем актуальным процессорам этого производителя.

В Intel заявили, что серьезно относятся к исследованиям Positive Technologies и внимательно изучают их заявления.

В ноябре 2020 года в ОС для iPhone iOS 14 были найдены три уязвимости нулевого дня (zero day) — потенциально опасные ошибки, для которых еще не разработаны защитные механизмы. Первая проблема позволяла осуществлять удаленное выполнение кода и взлом iPhone. Вторая проблема связана с повышением привилегий в ядре iOS, третья — с получением данных из памяти ядра ОС. Данные уязвимости могут позволить злоумышленникам удаленно взламывать и блокировать смартфоны Apple.

Ранее сообщалось, что в популярных Android-устройствах нашли критическую уязвимость. Специалисты по кибербезопасности обнаружили более 400 уязвимостей в процессорах Snapdragon компании Qualcomm. Под угрозой взлома оказались все аппараты, работающие на чипах семейства Snapdragon — 40 процентов девайсов от общего числа Android-смартфонов, или более миллиарда устройств. В частности, в США процессоры Snapdragon встречаются в 90 процентах выпускаемых на рынке аппаратов под управлением Android. Критическая уязвимость может использоваться хакерами в момент, когда пользователь загружает в интернет видео или другой контент.

Семен Гольдштейн