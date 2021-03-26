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Вестник Мордовии

Старые, не модернизированные танки Т-55 замечены на учениях армянской армии

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Источник изображения: Фото: Минобороны Армении

На недавних учениях армянской армии наряду с основными танками Т-72 были замечены и средние Т-55. Причем, были представлены боевые машины, не прошедшие модернизации.

Считается, что до начала войны в Нагорном Карабахе осенью прошлого года эта техника использовалась, в основном, в качестве учебной. До сих пор нет точных данных, принимали ли "пятьдесят пятые" участие в боевых действиях с армянской стороны. Если да, то их, по всей видимости, задействовали очень ограниченно.

Источник изображения: Фото: Минобороны Армении

Чего не скажешь о машинах такого типа, находящихся у вооруженных сил Азербайджана. Правда, они больше использовались как самоходные артиллерийские установки на второстепенных участках фронта. Известно, по крайней мере, об уничтожении одного такого танка.

Судя по всему, пока ни в Армении, ни в Азербайджане Т-55 списывать не собираются.

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Страны
Азербайджан
Армения
Продукция
Т-55
Т-72
Проекты
Военные учения
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