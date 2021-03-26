БЛА "Охотник" и Су-57 смогут взаимодействовать в рамках концепции сетецентрических войн

В ОАК отметили, что в рамках развития боевой авиации и сценариев применения комплексов пятого поколения рассматриваются различные концепции применения в зависимости от условий и задач операций

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Новейший тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Охотник" будет поражать воздушные и наземные цели в рамках сетецентрического взаимодействия с истребителем пятого поколения Су-57. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех").

Там отметили, что в рамках развития боевой авиации и сценариев применения комплексов пятого поколения рассматриваются различные концепции применения в зависимости от условий и задач операций.

"При совместном применении беспилотные летательные аппараты будут решать полный спектр задач, работая по воздушным и наземным целям под командой ведущего пилотируемого аппарата в рамках сетецентрического взаимодействия", - уточнили в ОАК.

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.

Разработанный в конструкторском бюро Сухого беспилотник С-70 "Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло" с применением технологии "стелс", что снижает его радиолокационную заметность. По данным открытых источников, взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета - около 1 000 км/ч. Серийные поставки планируется начать с 2024 года. "Охотник" впервые поднялся в воздух 3 августа 2019 года, полет продолжался более 20 минут под управлением оператора. 27 сентября прошлого года БЛА выполнил полет совместно с истребителем Су-57.

Концепция сетецентрической войны подразумевает объединение сил и средств в информационно-коммутационную сеть, объединяющую источники информации, органы управления и средства поражения. Это обеспечивает увеличение боевой мощи группировки и доведение до участников операции достоверной и оперативной информации.