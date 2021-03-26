Боррель и Блинкен обсудили в Брюсселе Иран и Афганистан

Брюссель. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном на переговорах в Брюсселе проблемы Ирана и Афганистана, по которым стороны готовы сотрудничать.

"Мы обсуждали Иран и, в частности, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Это ключевой элемент многосторонней дипломатии, существующий, несмотря на все сложности", - заявил Боррель на совместном с Блинкеном брифинге по окончании переговоров в среду вечером.

"Я считаю, что это соглашение - настоящий шедевр дипломатии", - добавил он.

"Тот факт, что Иран удаляется от своих обязательств по этому соглашению остается, конечно, источником обеспокоенности. Мы полностью поддерживаем работу МАГАТЭ", - продолжил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

При этом он отметил, что рад тому, "что государственный секретарь вновь заверил, что Соединенные Штаты расположены работать совместно с ЕС над возвращением США в это соглашение с Ираном".

Глава европейской дипломатии также сообщил, что стороны затронули проблему Афганистана.