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Известия.ru

The National Interest перечислил пять самых мощных кораблей ВМФ России

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Американский журнал The National Interest назвал пять самых мощных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России.

В статье издания говорится о том, что РФ унаследовала от СССР «обширный, если не сказать раздутый» ВМФ, который из-за нехватки денежных средств в 1990-е пришел в упадок. Но позднее Кремль принял масштабную программу обновления флота, которая включала как глубокую модернизацию старых кораблей, так и создание новых.

Автор материала среди пяти самых мощных российских кораблей назвал тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» — флагман Северного флота, самый большой боевой надводный корабль.

Вторым номером в списке значится атомная подводная лодка (АПЛ) «Князь Владимир» класса «Борей». Субмарина оснащена ракетами «Булава». Она поступила на службу в 2020 году, а до 2027-го ВМФ собирается ввести в эксплуатацию еще шесть таких подлодок.

Третий мощный корабль, по мнению американского журнала, — АПЛ «Казань» серии «Ясень-М». Автор отметил, что субмарина отличается грозным арсеналом — крылатыми ракетами «Калибр-М» с дальностью полета до 4500 км.

Еще один крейсер в списке — «Маршал Устинов», который оснащен после модернизации крылатыми ракетами П-1000 «Вулкан» и зенитным ракетным комплексом 9К33 «Оса», а также комплексом С-300.

Пятым в списке обозреватель издания поместил корвет класса «Гремящий». Он способен запускать гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон». Также корвет оснащен восьмиступенчатой ​​системой вертикального пуска с ракетами «Калибр» и «Оникс».

Как рассказали 24 марта «Известиям» источники в военном ведомстве, фрегат «Маршал Шапошников» уже в мае 2021 года сможет заступить на боевое дежурство после завершения начатой в 2016 году модернизации.

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Страны
Россия
США
Продукция
Club-M
Булава-30
Гремящий
Казань АПЛ
Князь Владимир
П-800 Оникс
Пётр Великий
С-300
Циркон-С 3М22
Проекты
1164 Атлант
2020-й год
885 Ясень
ГЗЛА
Калибр КР
пр. 1155
СФ
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