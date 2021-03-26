The National Interest перечислил пять самых мощных кораблей ВМФ России

Американский журнал The National Interest назвал пять самых мощных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России.

В статье издания говорится о том, что РФ унаследовала от СССР «обширный, если не сказать раздутый» ВМФ, который из-за нехватки денежных средств в 1990-е пришел в упадок. Но позднее Кремль принял масштабную программу обновления флота, которая включала как глубокую модернизацию старых кораблей, так и создание новых.

Автор материала среди пяти самых мощных российских кораблей назвал тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» — флагман Северного флота, самый большой боевой надводный корабль.

Вторым номером в списке значится атомная подводная лодка (АПЛ) «Князь Владимир» класса «Борей». Субмарина оснащена ракетами «Булава». Она поступила на службу в 2020 году, а до 2027-го ВМФ собирается ввести в эксплуатацию еще шесть таких подлодок.

Третий мощный корабль, по мнению американского журнала, — АПЛ «Казань» серии «Ясень-М». Автор отметил, что субмарина отличается грозным арсеналом — крылатыми ракетами «Калибр-М» с дальностью полета до 4500 км.

Еще один крейсер в списке — «Маршал Устинов», который оснащен после модернизации крылатыми ракетами П-1000 «Вулкан» и зенитным ракетным комплексом 9К33 «Оса», а также комплексом С-300.

Пятым в списке обозреватель издания поместил корвет класса «Гремящий». Он способен запускать гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон». Также корвет оснащен восьмиступенчатой ​​системой вертикального пуска с ракетами «Калибр» и «Оникс».

Как рассказали 24 марта «Известиям» источники в военном ведомстве, фрегат «Маршал Шапошников» уже в мае 2021 года сможет заступить на боевое дежурство после завершения начатой в 2016 году модернизации.