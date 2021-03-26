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Российская газета

Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о реорганизации в ведомстве

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Виктор Золотов
Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов выступает на заседании Совета Федерации РФ. 25 октября 2017.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

На расширенном заседании итоговой коллегии Росгвардии глава ведомства Виктор Золотов сообщил о формировании новых военных округов войск национальной гвардии, о реорганизации и создании частей и подразделений, о принятии на вооружение новых видов оружия и техники. Это важно для всех - Росгвардия не только патрулирует улицы и охраняет квартиры, дома, дачи, гаражи и машины, но и защищает промышленные объекты, атомные станции, уничтожает террористов.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил корреспонденту "РГ", что генерал армии Виктор Золотов накануне подписал приказ о создании в ведомстве Главного военно-политического управления. Таким образом, в национальной гвардии появятся свои замполиты.

По его словам, до конца года в войсках будут введены должности заместителей командиров или начальников воинских частей и организаций, подразделений по военно-политической работе.

За пять лет существования Росгвардии практически создана новая силовая организация, включающая в себя войсковую и полицейскую компоненту. В короткий срок сформирована система органов управления войсками, дополнительно образованы Южный и Северо-Кавказский округа войск национальной гвардии.

На коллегии директор Росгвардии Виктор Золотов обратил внимание на то, что, несмотря на сложный этап реформ, войска с успехом выполнили все возложенные задачи и доказали готовность к выполнению еще более ответственных поручений руководства государства. За пять лет совместно с органами внутренних дел войска обеспечили безопасность проведения свыше 1 миллиона массовых мероприятий.

Росгвардия участвовала в обеспечении правопорядка и общественной безопасности Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году, президентских выборов и параллельно выполняла задачи в Арктической зоне. Сегодня под защитой вневедомственной охраны Росгвардии семь судов с ядерными энергетическими установками и девять портов Северного морского пути. Росгвардия стала координатором в работе по формированию системы безопасности энергомоста и транспортного перехода через Керченский пролив.

Наиболее серьезным вызовом 2018 года Виктор Золотов назвал решение о выполнении силами специально созданного контингента войск национальной гвардии задач в Сирии. Здесь военнослужащими войск национальной гвардии выполнено около 10 тысяч боевых задач по контролю ситуации под эгидой сил военной полиции Минобороны России.


Михаил Фалалеев

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