В России увидели в словах Пашиняна о Су-30СМ «поражающую некомпетентность»

Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о российском оружии свидетельствуют о его некомпетентности. Об этом в разговоре с «Московским комсомольцем» заявил военный эксперт, заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко.

Так, он удивился словам Пашиняна о покупке у России истребителей Су-30СМ без ракетного вооружения. «Во-первых, боевые самолеты, в частности, истребители, без боекомплекта практически никогда не поставляются. Нормальная практика, когда одновременно с носителем, в данном случае истребителями Су-30СМ, поставляется как минимум один стандартный набор авиационных средств поражения», — пояснил эксперт.

Макиенко выразил уверенность в том, что Ереван получил истребители вместе с ракетами, и припомнил пост Пашиняна в Facebook об этом: «Су-30СМ провели первые тренировочные полеты с боевым поражением, проведя испытания ракет класса "небо — земля" для наступательных действий».

«Что тут можно добавить? Пожалуй, лишь то, что некомпетентность армянского премьер-министра в военной области поражает. Одна его терминология чего стоит. Говорить "ракеты класса "небо — земля" для наступательных действий" — неправильно и непрофессионально. Военный термин — ракеты "воздух — земля", ударное вооружение», — сказал он.

Это же, по словам замдиректора ЦАСТ, касается заявлений армянского премьера по оперативно-тактическим ракетным комплексам (ОТРК) «Искандер». «Дескать, "Искандеры" не взорвались, или взорвались лишь на 10 процентов. Это как? 10 процентов "Искандеров" взорвались? Или 10 процентов боезаряда ракет взорвалось? Как ни поверни — все равно получается ерунда», — отметил эксперт, предположив, что Пашинян либо лжет, либо имеет короткую память.

О том, что Ереван купил у Москвы партию Су-30СМ без ракетного вооружения, Пашинян сообщил 21 марта. Ответственность за это он возложил на своих предшественников, которые, по его словам, практически не занимались покупкой новых вооружений. «Нам говорят: почему вы купили самолет? Да, мы купили самолет, он был доставлен в мае, и да, мы не успели купить ракеты до войны», — заявил политик.

В феврале армянский премьер рассказал о неработоспособности российских «Искандеров», позже уточнив, что ему неверно доложили информацию.

Артем Андреев