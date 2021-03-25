Lockheed Martin и Omnispace разработают космическую сеть 5G

Компания Lockheed Martin вчера заявила, что объединяет усилия с поставщиком услуг связи Omnispace для разработки космической сети 5G как для коммерческого, так и для государственного использования.

Оборонный подрядчик США утверждает, что глобальная космическая сеть 5G позволит пользователям переключаться между спутниковой и наземной сетями, устраняя необходимость в нескольких устройствах в разных сетях. Сеть будет предлагать связь с коммерческими, корпоративными и государственными устройствами независимо от среды или местоположения.

«Omnispace полностью привержена видению создания новой глобальной коммуникационной платформы, которая обеспечивает подключение 5G напрямую к мобильным устройствам из космоса», — так охарактеризовал позицию Omnispace исполнительный директор компании Рам Вишванатан (Ram Viswanathan).

Джеймс Тайклет (James Taiclet), вступивший в должность генерального директора Lockheed в июне прошлого года, ранее проявил интерес к сетям 5G как к средству расширения возможностей вооружённых сил. В прошлом году он сказал, что предвидит будущее, в котором от половины до трёх четвертей военных транспортных средств будет самоуправляемыми, а надёжная сеть 5G станет основой этого парка.