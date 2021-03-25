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Industry Hunter

41,6 млрд могут вложить в российские технологии интернета вещей

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41,6 млрд могут вложить в российские технологии интернета вещей
41,6 млрд могут вложить в российские технологии интернета вещей.
Источник изображения: industry-hunter.com

Госкорпорация «Ростех» предложила инвестировать 41,6 млрд руб. в рамках «Дорожной карты по развитию высокотехнологичных областей «интернета вещей» до 2024 г., разрабатываемой Ростехом. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, близкий к разработке дорожной карты. В «Ростехе» подтвердили отправку письма с финансово-экономическим обоснованием в министерство.

По информации пресс-службы Минцифры, ведомство еще не получило документы от «Ростеха».

Ранее по итогам заседания президиума правительственной комиссии по цифровому развитию госкорпорации было рекомендовано проработать целесообразность и механизмы реализации дорожной карты за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, внебюджетных источников и собственных средств «Ростеха», отметили в министерстве.

Это первый утвержденный план мероприятий по интернету вещей в России, отметил источник, участвующий в работе над документом: 

До этого ни один из проектов в данной сфере не был реализован и действия в этом направлении были нецентрализованны.

Реализация мероприятий дорожной карты необходима, чтобы предоставить разработчикам инструменты для построения множества собственных цифровых решений на базе технологии IoT, отметили в «Ростехе»: 

Отечественные разработчики получат возможность подключиться к возможностям широкой государственной инфраструктуры, за счет чего значительно снизятся временные и финансовые издержки в процессе разработки цифровых продуктов. Благодаря этому кратно увеличится число разрабатываемых решений.

При выполнении основного условия программы – инвестиции в объеме 41,6 млрд руб. – прогнозируемый объем продаж российских компаний к 2024 г. достигнет 230,9 млрд руб. (в 2020 г. этот показатель составил 44,4 млрд руб.), появится больше умных устройств и, как следствие, увеличится масштаб всех отраслей экономики, в которых они будут применены, сообщили в «Ростехе».

Финансирование должно быть направлено на проведение исследований, создание технологической платформы, поддержку разработчиков через институты развития для создания отраслевых платформ, приложений и сервисов, рассказали в госкорпорации.

IoT – технология объединения устройств через сеть начала развиваться благодаря снижению стоимости передачи данных и вычислительных мощностей, быстрому увеличению количества подключенных устройств, развитию технологий big data и облачных сервисов, хранящих информацию. IoT-продукты применяются в промышленности, сельском хозяйстве, ритейле и других сферах.

Реализация дорожной карты будет способствовать развитию рынка интернета вещей в России, утверждают в пресс-службе «Мегафона» – компании, принявшей участие в разработке дорожной карты: 

Приведенные затраты на развитие технологии обеспечат нужные для этого инструменты господдержки и субсидирование разработок. Концепция «Ростеха» предполагает развитие технологий по платформенной модели, которая ускорит разработку продуктов и снизит затраты на нее.

Развитие IoT – ключевое условие для создания умной промышленности, городской среды, медицины и многих других сфер деятельности, считает заместитель гендиректора «Орбита капитал партнерз» Евгений Кузнецов: 

Чем больше данных, тем более точны прогнозы и иные механизмы повышения производительности и качества оказываемых услуг. В России быстрее развивается IoT в промышленности, умных городах и других инфраструктурных проектах. Каждое такое внедрение может дать от 10 до 20% экономии или роста производительности, что существенно повышает конкурентоспособность.

Ранее в 2019 г. была попытка создать и утвердить подобный документ в рамках ФП «Цифровые технологии», однако он не был поддержан, рассказывает управляющий директор ГК «Цифра» Павел Растопшин: 

Предыдущая версия карты не охватывала многие технологические процессы. Возвращение и утверждение новой версии карты, посвященной интернету вещей, связано с более высоким качеством проработки материалов и детализации на всех уровнях – от проектирования аппаратных комплексов до создания прикладных сервисов на базе IIoT-платформ (Industrial Internet of Things – промышленный интернет вещей).

Интернет вещей – это сквозная цифровая технология, внедрение которой может оказать существенный эффект на то, как живут и работают люди, организации, как предоставляются государственные услуги, говорит директор по направлению «Цифровые технологии» АНО «Цифровая экономика» Михаил Голанд: 

В числе ключевых целей реализации дорожной карты по этому направлению, разработанной по соглашению с правительством РФ «Ростехом», – формирование благоприятной регуляторной среды, рост продаж российских технологических компаний на отечественном и мировом рынках, создание условий для развития технологий, в том числе за счет роста кадрового потенциала и поддержки проведения НИОКР.

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