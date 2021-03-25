Ростех наладит выпуск ультрабыстрых зарядных станций для электротранспорта.

Холдинг «КРЭТ» Госкорпорации Ростех при поддержке Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) запустит первое в России серийное производство ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС) для общественного электротранспорта. Устройства отличаются повышенной скоростью работы, их стоимость на 20% ниже импортных аналогов.
Новые УБЗС можно использовать для зарядки электробусов и электромобилей. По производительности они более чем в десять раз превосходят аналоги, представленные на российском рынке. Общий бюджет проекта превысит 295 млн рублей.
Полная зарядка батареи электробуса с использованием новой зарядной станции занимает всего 24 минуты. В рамках проекта также будет запущено производство двупостовых ЭЗС, способных заряжать батареи двух электромобилей одновременно.
Основными потребителями продукции станут городские транспортные компании и частные владельцы электромобилей. Станции можно располагать на территории торговых и бизнес-центров, гостиниц, аэропортов и вокзалов. Только для городского электротранспорта Москвы на сегодняшний день требуется более пятидесяти дополнительных УБЗС. При этом ежегодно в столице появляется порядка 400 новых электробусов. Для их обслуживания в среднем необходимо 130 электрозарядных станций.
Срок службы электрозарядных станций КРЭТ составляет 15 лет. Корпус электрозарядных станций выполнен в уличном антивандальном исполнении, оснащен системами принудительной вентиляции и пожаротушения, блокировкой от несанкционированного доступа. Дополнительно предусмотрена защита от импульсных перенапряжений, грозозащита, контроль целостности изоляции. Еще одно преимущество – система удаленного мониторинга и управления сетью зарядных станций, которая позволяет контролировать устройства в режиме реального времени, собирать и анализировать статистику их работы.
Реализация проекта будет способствовать решению задач национального проекта «Экология» и достижению национальных целей развития по созданию комфортной и безопасной среды для жизни.