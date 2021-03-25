Маршальский жест: модернизированный фрегат пополнит Тихоокеанский флот

Бывший противолодочный корабль оснастили мощнейшим ударным вооружением

Уже в мае уникальный фрегат «Маршал Шапошников» сможет заступить на боевое дежурство после завершения начатой в 2016 году модернизации. В ближайшее время его экипаж проведет учебные стрельбы всем штатным оружием. Бывший большой противолодочный корабль (БПК) стал носителем крылатых ракет «Оникс» и «Калибр», а также гиперзвуковых «Цирконов». Обновлённая боевая единица необходима для действий флота в Азиатско-Тихоокеанском регионе, у берегов Африки и на Ближнем Востоке, считают эксперты

Встать в строй

Сейчас корабль завершает необходимые испытания и уже в мае сможет заступить на боевое дежурство в составе Тихоокеанского флота (ТОФ), рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. После модернизации «Маршал Шапошников» официально переклассифицировали во фрегат из-за радикально изменившихся характеристик вооружения.

Ранее командующий ТОФ Сергей Авакянц заявил, что фрегат будет сочетать в себе возможности противолодочного корабля и носителя высокоточных крылатых ракет.

Его ходовые испытания начались в июле прошлого года. К концу декабря был завершен полный цикл заводских проверок. Для этого «Шапошников» несколько раз выходил в море и выполнял стрельбы штатным оружием.

В марте пресс-служба Министерства обороны сообщила о выполнении фрегатом второй курсовой задачи К-2. Совместно с другими кораблями ТОФ его экипаж в заливе Петра Великого тренировался находить и уничтожать подводную лодку.

Модернизированный большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота проекта 1155 «Маршал Шапошников» во время проведения этапа заводских ходовых испытаний в Японском море, июль 2020 года Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

— Для такого корабля найдется много задач в регионе, — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Кашин. — Тихоокеанский флот вовлечен во множество активностей: совместные учения с Китаем и другими странами, визиты в порты государств Азиатско-Тихоокеанского региона, походы в Индийский океан. До недавнего времени кораблей для этого просто не хватало, иногда даже приходилось отменять совместные учения. Сейчас эти функции возьмет на себя модернизированный фрегат, а в дальнейшем по мере постройки на ТОФ будут приходить корабли проекта 22350. «Маршал Шапошников» несет на борту мощный гидроакустический комплекс, высокоточное вооружение. У него хорошие ходовые характеристики и надежные механизмы, что позволяет ему совершать дальние походы. При необходимости он сможет участвовать в борьбе с пиратством, ходить к берегам Сомали или обеспечивать российское присутствие в Сирии.

Универсальный маршал

За пять лет корабль основательно модернизировали. Полностью пересмотрен главный калибр нового фрегата. Советский проект БПК проекта 1155 нёс мощное и многочисленное противолодочное вооружение — ракеты, торпеды и реактивные бомбомёты. Но ему нечем было атаковать береговые и надводные цели, кроме артиллерийских установок. В море противолодочников планировалось сопровождать и прикрывать эсминцами проекта 956 «Современный» с их ударными комплексами и сильной системой ПВО.

Обновлённый «Маршал Шапошников» стал самостоятельной боевой единицей. Он получил универсальные пусковые установки ЗС-14 на 16 ракет вертикального старта. Туда можно зарядить различные комбинации противокорабельных и противолодочных боеприпасов, а также крылатые «Калибры» для атаки сухопутных целей. Возможно применение и перспективных гиперзвуковых «Цирконов», которые не перехватываются современными средствами ПВО.

Испытание новых артиллерийских комплексов фрегата «Маршал Шапошников» в Японском море, декабрь 2020 года Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Универсальные пусковые дополнены восемью смонтированными отдельно противокорабельными ракетами Х-35 «Уран». Они позволяют высвободить ячейки для большего количества «Калибров» или «Цирконов». Две артустановки заменили на одну более точную и скорострельную пушку А-190 калибром 100 мм.

Сразу после модернизации «Шапошников» сможет поражать наземные цели на расстоянии до 2500 км, корабли — до 420 км. Несколько улучшено и противовоздушное вооружение фрегата. На него установили ЗРК «Кинжал». Это позволило увеличить дальность поражения воздушных целей до 18 км, а высоту до 10 км.

Вооружением дело не ограничилось. На судоремонтном заводе надстройку корабля заменили на 20 процентов. Выполнили ремонт корпуса. Обновили аппаратуру связи и управления. Заменили часть компонентов энергетической установки и добавили более мощный гидроакустический комплекс для обнаружения подводных лодок.

Мобильная единица

Модернизация построенного в СССР БПК продолжалась на АО «Центр судоремонта «Дальзавод» с 2016 года. До постановки в док «Маршал Шапошников» регулярно находился в дальних походах и в «горячих точках»

В начале 1990-х «Шапошников» эвакуировал советских граждан из Эфиопии и собирал развединформацию о действиях сторон в первой войне в Персидском заливе. В 2010 году БПК несколько месяцев патрулировал Аденский залив, участвуя в международной операции по защите гражданского судоходства. Размещённые на нём морпехи освободили захваченный сомалийскими пиратами танкер «Московский университет» с российской командой. Впоследствии БПК ещё не раз дежурил в этом неспокойном районе.

Фрегат «Маршал Шапошников» во время испытаний в Японском море, декабрь 2020 года Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

После модернизации «Маршал Шапошников» сохранит высокие ходовые характеристики исходного проекта 1155 и сможет действовать вдали от российских берегов. В то же время по ударному вооружению он станет одним из самых мощных надводных кораблей ВМФ России.

Ожидается, что вслед за «Шапошниковым» модернизируют и другие БПК проекта 1155. Первым кандидатом станет «Адмирал Виноградов» с Тихоокеанского флота. На нём дополнительно усилят противовоздушное вооружение, установив зенитный комплекс «Штиль-1» или «Панцирь-М», а также полностью обновят набор радаров.

Антон Лавров