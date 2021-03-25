Войти
Известия.ru

Маршальский жест: модернизированный фрегат пополнит Тихоокеанский флот

446
0
+1
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Бывший противолодочный корабль оснастили мощнейшим ударным вооружением

Уже в мае уникальный фрегат «Маршал Шапошников» сможет заступить на боевое дежурство после завершения начатой в 2016 году модернизации. В ближайшее время его экипаж проведет учебные стрельбы всем штатным оружием. Бывший большой противолодочный корабль (БПК) стал носителем крылатых ракет «Оникс» и «Калибр», а также гиперзвуковых «Цирконов». Обновлённая боевая единица необходима для действий флота в Азиатско-Тихоокеанском регионе, у берегов Африки и на Ближнем Востоке, считают эксперты

Встать в строй

Сейчас корабль завершает необходимые испытания и уже в мае сможет заступить на боевое дежурство в составе Тихоокеанского флота (ТОФ), рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. После модернизации «Маршал Шапошников» официально переклассифицировали во фрегат из-за радикально изменившихся характеристик вооружения.

Ранее командующий ТОФ Сергей Авакянц заявил, что фрегат будет сочетать в себе возможности противолодочного корабля и носителя высокоточных крылатых ракет.

Его ходовые испытания начались в июле прошлого года. К концу декабря был завершен полный цикл заводских проверок. Для этого «Шапошников» несколько раз выходил в море и выполнял стрельбы штатным оружием.

В марте пресс-служба Министерства обороны сообщила о выполнении фрегатом второй курсовой задачи К-2. Совместно с другими кораблями ТОФ его экипаж в заливе Петра Великого тренировался находить и уничтожать подводную лодку.

Модернизированный большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота проекта 1155 «Маршал Шапошников» во время проведения этапа заводских ходовых испытаний в Японском море, июль 2020 года

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

— Для такого корабля найдется много задач в регионе, — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Кашин. — Тихоокеанский флот вовлечен во множество активностей: совместные учения с Китаем и другими странами, визиты в порты государств Азиатско-Тихоокеанского региона, походы в Индийский океан. До недавнего времени кораблей для этого просто не хватало, иногда даже приходилось отменять совместные учения. Сейчас эти функции возьмет на себя модернизированный фрегат, а в дальнейшем по мере постройки на ТОФ будут приходить корабли проекта 22350. «Маршал Шапошников» несет на борту мощный гидроакустический комплекс, высокоточное вооружение. У него хорошие ходовые характеристики и надежные механизмы, что позволяет ему совершать дальние походы. При необходимости он сможет участвовать в борьбе с пиратством, ходить к берегам Сомали или обеспечивать российское присутствие в Сирии.

Универсальный маршал

За пять лет корабль основательно модернизировали. Полностью пересмотрен главный калибр нового фрегата. Советский проект БПК проекта 1155 нёс мощное и многочисленное противолодочное вооружение — ракеты, торпеды и реактивные бомбомёты. Но ему нечем было атаковать береговые и надводные цели, кроме артиллерийских установок. В море противолодочников планировалось сопровождать и прикрывать эсминцами проекта 956 «Современный» с их ударными комплексами и сильной системой ПВО.

Обновлённый «Маршал Шапошников» стал самостоятельной боевой единицей. Он получил универсальные пусковые установки ЗС-14 на 16 ракет вертикального старта. Туда можно зарядить различные комбинации противокорабельных и противолодочных боеприпасов, а также крылатые «Калибры» для атаки сухопутных целей. Возможно применение и перспективных гиперзвуковых «Цирконов», которые не перехватываются современными средствами ПВО.

Испытание новых артиллерийских комплексов фрегата «Маршал Шапошников» в Японском море, декабрь 2020 года

Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Универсальные пусковые дополнены восемью смонтированными отдельно противокорабельными ракетами Х-35 «Уран». Они позволяют высвободить ячейки для большего количества «Калибров» или «Цирконов». Две артустановки заменили на одну более точную и скорострельную пушку А-190 калибром 100 мм.

Сразу после модернизации «Шапошников» сможет поражать наземные цели на расстоянии до 2500 км, корабли — до 420 км. Несколько улучшено и противовоздушное вооружение фрегата. На него установили ЗРК «Кинжал». Это позволило увеличить дальность поражения воздушных целей до 18 км, а высоту до 10 км.

Вооружением дело не ограничилось. На судоремонтном заводе надстройку корабля заменили на 20 процентов. Выполнили ремонт корпуса. Обновили аппаратуру связи и управления. Заменили часть компонентов энергетической установки и добавили более мощный гидроакустический комплекс для обнаружения подводных лодок.


Мобильная единица

Модернизация построенного в СССР БПК продолжалась на АО «Центр судоремонта «Дальзавод» с 2016 года. До постановки в док «Маршал Шапошников» регулярно находился в дальних походах и в «горячих точках»

В начале 1990-х «Шапошников» эвакуировал советских граждан из Эфиопии и собирал развединформацию о действиях сторон в первой войне в Персидском заливе. В 2010 году БПК несколько месяцев патрулировал Аденский залив, участвуя в международной операции по защите гражданского судоходства. Размещённые на нём морпехи освободили захваченный сомалийскими пиратами танкер «Московский университет» с российской командой. Впоследствии БПК ещё не раз дежурил в этом неспокойном районе.

Фрегат «Маршал Шапошников» во время испытаний в Японском море, декабрь 2020 года

Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

После модернизации «Маршал Шапошников» сохранит высокие ходовые характеристики исходного проекта 1155 и сможет действовать вдали от российских берегов. В то же время по ударному вооружению он станет одним из самых мощных надводных кораблей ВМФ России.

Ожидается, что вслед за «Шапошниковым» модернизируют и другие БПК проекта 1155. Первым кандидатом станет «Адмирал Виноградов» с Тихоокеанского флота. На нём дополнительно усилят противовоздушное вооружение, установив зенитный комплекс «Штиль-1» или «Панцирь-М», а также полностью обновят набор радаров.


Антон Лавров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Мали
Россия
Сирия
Сомали
Эфиопия
Япония
Продукция
96К6 Панцирь-С1
ZBL-09
А-190
Кинжал ЗРК
П-800 Оникс
Пётр Великий
Х-35
Компании
Дальзавод
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
22350
956 Современный
Военные учения
ГЗЛА
пр. 1155
ТОФ
Похожие новости
26.02.2021
Программа модернизации флота приносит плоды
26.12.2018
"Кинжал" станет острее
23.12.2013
Без флота нет победы ни в воздухе, ни на суше
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.03 10:44
  • 27
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 25.03 10:03
  • 5
За «Терминатором» придет «Армата»
  • 25.03 09:54
  • 1
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 25.03 09:40
  • 1
Более тысячи военнослужащих задействованы в крупных учениях в Приморье
  • 25.03 09:23
  • 3
Почему Индия все больше недовольна Россией
  • 25.03 07:56
  • 87
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 25.03 07:07
  • 4
Трое летчиков Ту-22М3 погибли под Калугой
  • 25.03 05:58
  • 36
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 25.03 04:50
  • 1
В войсках нацгвардии созданы новые военные округа и появятся замполиты
  • 25.03 04:49
  • 2
Раскрыты условия видимости Су-57
  • 25.03 04:48
  • 1
В России расширят список лиц, подлежащих государственной защите
  • 25.03 02:16
  • 2
Предприятия ОПК готовы занять свою нишу в создании гражданской продукции
  • 24.03 23:52
  • 37
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 24.03 19:54
  • 43
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 24.03 17:27
  • 2
Тридцать лет отставания