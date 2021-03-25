Китай запретил пользоваться электромобилями Tesla вблизи военных объектов

Tesla

Как сообщают источники в Reuters и Bloomberg, командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК) ввело запрет на пользование электромобилями Tesla на территории военных объектов страны из опасений, что они могут выполнять шпионские функции.

Как известно, Tesla оснащена несколькими камерами. Одна из них обеспечивает 10-минутную видеозапись того, что происходит впереди автомобиля. А в режиме Sentry ведется запись всего, что происходит рядом с машиной. Кроме того, новые модели – Y и Model 3 оснащены внутренней камерой, с помощью которой, теоретически, можно идентифицировать местонахождение военного объекта и даже зафиксировать передвижение войск. Tesla оставила эту информацию без комментариев. Однако, как сообщил WSJ, руководство компании гарантирует полное соответствие политики конфиденциальности китайским законам, что подтвердил и глава Tesla Илон Маск, отвергнув подобные обвинения. По всей видимости, Китай не верит в искренность американцев, и тому есть основания – драконовские санкции, объявленные властями США против китайского электронного гиганта Huawei и еще нескольких компаний. Не исключено, что история с запретом Tesla появляться вблизи военных объектов – своеобразная месть за откровенно враждебное поведение США.