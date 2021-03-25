Минобороны учредило новое звание "Почетный военный строитель"

Звание, в частности, будет присваиваться за вклад в совершенствование военного строительства и выполнение заданий по строительству и вводу в эксплуатацию военных объектов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Министерство обороны РФ учредило ведомственную награду, которая позволит отмечать заслуги военных строителей. Об этом говорится в тексте подписанного главой министерства Сергеем Шойгу приказа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

"Приказываю <...> учредить почетное звание Министерства обороны РФ "Почетный военный строитель", - говорится в документе.

В нем отмечается, что звание присваивается военнослужащим Вооруженных сил РФ, проходящим военную службу по контракту, и гражданскому персоналу ВС РФ за заслуги в области военного строительства, вклад в совершенствование военного строительства и выполнение заданий по строительству и вводу в эксплуатацию военных объектов.

Награждаемым будет вручаться нагрудный знак.