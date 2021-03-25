Войти
ТАСС

Фрегат "Адмирал Горшков" испытает гиперзвуковые ракеты "Циркон" в Баренцевом море

259
0
0
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков"
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

После выполнения боевых упражнений в Баренцевом море фрегат вернется в основной пункт базирования - Североморск

МУРМАНСК, 24 марта. /ТАСС/. Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", входящий в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота, вышел в Баренцево море для испытаний гиперзвуковых ракет "Циркон". Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота в среду.

"Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" вышел в Баренцево море, где отработает ряд элементов курса боевой подготовки и проведет стрельбы ракетно-артиллерийским вооружением по морским мишеням", - говорится в сообщении.

После выполнения боевых упражнений в Баренцевом море фрегат вернется в основной пункт базирования - Североморск.

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге и зачислен в состав флота в июле 2018 года. Он успешно выполнил задачи нескольких учений и кругосветного плавания. Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тысяч километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Компании
Северная верфь
Проекты
22350
Военные учения
ГЗЛА
пр. 1155
СФ
Похожие новости
22.07.2020
Фрегаты России станут еще "зубастей". Чем "Адмирал Касатонов" превзошел другие сторожевики
05.06.2020
Приказ «Адмиралам»: фрегаты с «Цирконами» усилят Тихоокеанский флот
01.06.2020
Ледовый щит: как усиливают мощь Северного флота России
03.04.2020
Фрегат Северного фота "Адмирал Горшков" отправился в Северодвинск на модернизацию
15.01.2020
Какую технику получит армия России в 2020 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.03 10:03
  • 5
За «Терминатором» придет «Армата»
  • 25.03 09:54
  • 1
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 25.03 09:40
  • 1
Более тысячи военнослужащих задействованы в крупных учениях в Приморье
  • 25.03 09:23
  • 3
Почему Индия все больше недовольна Россией
  • 25.03 08:48
  • 26
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 25.03 07:56
  • 87
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 25.03 07:07
  • 4
Трое летчиков Ту-22М3 погибли под Калугой
  • 25.03 05:58
  • 36
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 25.03 04:50
  • 1
В войсках нацгвардии созданы новые военные округа и появятся замполиты
  • 25.03 04:49
  • 2
Раскрыты условия видимости Су-57
  • 25.03 04:48
  • 1
В России расширят список лиц, подлежащих государственной защите
  • 25.03 02:16
  • 2
Предприятия ОПК готовы занять свою нишу в создании гражданской продукции
  • 24.03 23:52
  • 37
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 24.03 19:54
  • 43
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 24.03 17:27
  • 2
Тридцать лет отставания